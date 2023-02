Astréa celebra o sucesso do Carnaval de 2023 e reforça tradição carnavalesca na cidade de São Joaquim

No último sábado, 18 de fevereiro, o Clube Astréa retomou o tradicional Carnaval de clube em São Joaquim, após dois anos de paralisação devido à pandemia. Com a animação da banda Seven, que tocou os maiores hits e marchinhas de carnaval, a festa contou com a presença de diversos foliões que se divertiram a noite toda.

A Rainha, Barbara Rodrigues da Rosa e o Rei Momo, Bibiano Antunes Rodrigues, abrilhantaram a noite com seu desfile, assim como a rainha do clube, Bianca Grillo de Oliveira, que deu um show de samba no salão do Astréa. A animação dos blocos também contagiou o público presente, que pulou e dançou ao som imponente da Seven.

Veja o vídeo:

Assim, o Carnaval do Clube Astréa se consolida como um dos eventos mais aguardados do ano na cidade, reunindo sócios e convidados em um ambiente de descontração e celebração, em que a música e a dança são os elementos principais.

De acordo com o Casal Presidente Fernando Teixeira Luiz e Taise Souza Luiz, “foi gratificante poder pular Carnaval de novo e reencontrar tantos sócios e amigos do Astréa. A primeira noite foi sucesso de público e de alegria. A festa se encerrou com pista cheia e nos deixou ávidos pela segunda noite.”

Veja as imagens: