Motorista se pendura em roda de caminhão após cair na ponte do Rio Pelotas em São Joaquim

As informações que chegam da localidade do Luizinho, há cerca de 25km do centro de São Joaquim, apontam a queda de um caminhão Ford Cargo, de menor porte, que acabou caindo na ponte do Rio Pelotas por volta das 10h30min da manhã desta terça (21).

Ainda de acordo com a informação repassado por populares, o caminhão de um empresa de Lages, estava passando na ponte que já estava começando a ficar submersa com um considerável volume de água proveniente das chuvas, quando houve o incidente.

Veja o Vídeo:

A ponte interliga as cidades de São Joaquim- SC a São José dos Ausentes-RS e é muito comum ele ficar submersa após fortes chuvas.

O Caminhão caiu com sua parte dianteira direita no rio, o motorista ainda tentou equilibrar a traseira do caminhão se pendurando no rodado traseiro, mas foi demovido pelos populares com o volume de água aumentando e tornando a tarefa cada vez mais perigosa.