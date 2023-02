Cliente fatura R$9.800,00 na AC Farma em São Joaquim na promoção “Farmarcas: Minha Farmácia da Sorte”

A promoção “Farmarcas Minha Farmácia da Sorte” está sendo um grande sucesso em todo o Brasil, premiando vários clientes da rede com prêmios incríveis. A promoção, que iniciou em outubro de 2022 e encerrou em janeiro de 2023, ofereceu aos clientes a chance de concorrer a uma casa no valor de R$300.000,00, carros, motos e outros prêmios atraentes.

Para participar da promoção, os clientes precisavam concluir uma compra de não medicamentos a partir de R$1,00, podendo aumentar suas chances de ganhar com compras progressivas de produtos. Isso significa que quanto mais produtos o cliente comprasse, maiores seriam suas chances de ganhar.

Além disso, a AC Farma de São Joaquim premiou um cliente pelo segundo ano consecutivo com uma moto 0km no valor de R$9.800,00 a feliz contemplada foi a cabeleireira Marcilene Ribeiro moradora do Bairro Jardim Minuano. E o atendente Robson Mateus Santos da Rosa que finalizou o atendimento premiado também foi presenteado com um iPhone SE.

A promoção foi uma ótima oportunidade para os clientes da AC Farma em todo o Brasil concorrerem a prêmios incríveis. E, como a promoção ocorre anualmente, os clientes que não foram contemplados este ano terão a chance de participar novamente no futuro.

A AC Farma convida toda a população de São Joaquim para conhecer a farmácia, cadastrar seu cartão fidelidade e aproveitar os descontos que ele oferece. Além disso, a equipe da AC Farma está pronta para atender todos os clientes da melhor maneira possível. A farmácia está localizada na Rua Marcos Batista, 572 – Centro. Não perca a oportunidade de participar das próximas promoções e concorrer a prêmios incríveis!