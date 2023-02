Enxurrada na Serra do Rio do Rastro na tarde deste domingo

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) está monitorando a situação.

A SC-390, Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller, mais uma vez sofreu com uma enxurrada. Na tarde deste domingo (26), quem descia a serra se deparou com um grande volume de água sobre a pista.

O Jornalista Eduardo Maciel, passava pelo local no momento da enxurrada e registrou o grande volume de água que descia sobre a rodovia.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) está monitorando a situação, mas até o fechamento desta matéria, a serra seguia aberta para o tráfego de veículos.

Com informações: Sulinfoco