Tempestade deixa Rastro de destruição em cidade do Vale do Itajaí, igreja é destruída pelo forte vendaval

Uma forte tempestade atingiu o município de São João do Itaperiú, no Vale do Itajaí, neste domingo (26). Uma moradora registrou imagens onde é possível ver postes e árvores caídas nas ruas do município, além de imóveis destelhados. Segundo o Conexão GeoClima, o fenômeno pode se tratar de uma microexplosão.

A prefeitura da cidade informou que o Governo de Santa Catarina estuda decretar Situação de Emergência devido aos estragos causados pelas fortes chuvas. Foi informado também que os moradores prejudicados pela tempestade devem contatar a Defesa Civil.

Veja a nota na íntegra:

O município de São João do Itaperiú foi gravemente afetado com a tempestade que atingiu a região na tarde deste domingo, dia 26. Neste momento, a Defesa Civil em conjunto com outros órgãos, trabalham para mapear os danos e desobstruir as vias públicas.

O Governo Municipal deve secretar Situação de Emergência ainda hoje para dar celeridade ao processo de reconstrução Moradores atingidos devem contatar a Defesa Civil através dos números: (47) 99101-5800 / (47) 99624-0010