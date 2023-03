Trecho de acesso a Lages é interditado por 12 dias; confira rota alternativa

O trecho de acesso a lages, na via do acesso à Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) e à rodovia estadual da SC-114, sentido a Painel e São Joaquim, será interditado por 12 dias devido a obras de revitalização asfáltica. Os serviços estão sendo realizados na Avenida Victor Alves de Brito, que faz divisa com os bairros Penha e São Miguel.

A interdição está programada para acontecer por 12 dias – de segunda a sexta-feira, das 7h até às 17h30min, e aos sábados, pela manhã até o meio-dia. Aos domingos não haverá atividades da empreiteira contratada por certame licitatório, portanto, trânsito livre.

Segundo a Diretoria de Trânsito (Diretran), na obra serão implantadas canaletas laterais para escoamento das águas das chuvas, correção de pista, base e sub-base, pavimentação asfáltica e sinalização viária horizontal e vertical.

Rotas alternativas

Algumas rotas alternativas podem ser tomadas pelos motoristas que passarem pelo local. O único acesso à Ambev, para motoristas que seguem sentido de origem das rodovias federais BR-282 e BR-116 será o desvio de rota com contorno pela SC-114, próximo ao Motel Chevalier.

Para quem vem de São Joaquim, de praxe à Ambev, é necessário o desvio, para dentro de Lages, pela BR-282 ou bairro Vila Mariza. Os agentes de trânsito orientam os motoristas a tomarem alternativas de travessia e pela compreensão ao cooperarem para evitar eventuais transtornos. Já está concluída a nova pavimentação no percurso desde o ponto de intersecção da rodovia SC-114 com a avenida Victor Alves de Brito, até aproximadamente 400 metros após o ponto de acesso à entrada para a Ambev (sentido de Painel a Lages).