SAMU INAUGURA ADEQUAÇÃO DA BASE EM SÃO JOAQUIM

O governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, a secretária de Estado da Saúde (SES), Carmen Zanotto, e o SAMU/FAHECE, também com a presença do prefeito Giovani Nunes, do deputado Marcius Machado, inauguraram neste sábado, 11, às 10h, a adequação da Unidade de Suporte Avançado (USA) de São Joaquim. Com investimento de R$ 200 mil para aquisição de mobiliário, equipamentos e reparação na infraestrutura do imóvel e aportes com equipe médica e custeio estimados em R$ 3,8 milhões por ano, a obra contemplou melhorias necessárias para adequação às exigências do Ministério da Saúde.

Foto: Roberto Zacarias/SECOM

A equipe da USA em São Joaquim conta com seis enfermeiros, seis socorristas e dez médicos, além de quatro profissionais de higienização que atuam na unidade. Os investimentos vão garantir melhorias nas condições de trabalho para a equipe que atua na região.

“É muito importante que esta nova unidade esteja pronta, bem arrumada, bem construída, mas o principal é que os profissionais estejam preparados e motivados para socorrer. Porque quando alguém está num apuro é para eles que as pessoas ligam, e eles precisam chegar o mais rápido possível. Para isso, precisam de uma estrutura adequada. Cumprimento aos profissionais do Samu pelo trabalho de excelência que têm desempenhado”, destacou o governador Jorginho Mello.

A secretária da saúde, Carmen Zanotto, ressalta a importância da instalação das Unidades de Suporte Avançado do Samu em São Joaquim. “Essa revitalização irá melhorar a logística de atendimento na região. Participei da implantação das unidades do Samu descentralizadas em Santa Catarina e sei da importância de ter um atendimento mais próximo das pessoas. Quanto maior for a agilidade na realização dos procedimentos, maiores são as chances de cura e recuperação dos pacientes”, assegura.

Na região da Serra, o SAMU dispõe de duas USAs – além de São Joaquim, há uma equipe em Lages.

Melhorias contínuas

A FAHECE assumiu a gestão do SAMU em Santa Catarina junto ao Governo do Estado em dezembro de 2021. Desde então, a organização social já realizou mais de R$ 5,5 milhões em investimentos, além de atualização de tecnologia e melhorias de equipamentos.



O presidente da FAHECE, organização social que faz a gestão do SAMU em Santa Catarina, Dr. Alvin Laemmel, reforça a importância dos investimentos para ampliar a cobertura na Serra catarinense. “Percorremos todas as bases no Estado para identificar necessidades de melhorias de infraestrutura e tecnologia. São Joaquim ganha mais condições para a equipe atuar na sua missão, que é a de salvar vidas”, afirma.

Para a diretora do SAMU em Santa Catarina, Carla Birolo, o investimento vai garantir mais motivação à equipe. “Os investimentos irão melhorar a qualidade das condições de trabalho, com novos leitos e acomodações para a equipe técnica”, disse.

O investimento faz parte da parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) com a FAHECE. Em 2022, houve a inauguração de novas bases em Videira, Chapecó, Florianópolis e Brusque, além de uma nova base para o veraneio em Balneário Camboriú. Neste ano, já foi entregue uma nova USA para o SAMU de Joinville.

