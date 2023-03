Jorginho Mello prestigia posse da nova diretoria da Acaert

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Comunicação, João Debiasi, participaram na noite desta segunda-feira, 13, da posse da nova diretoria da Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e TV de SC (Acaert) 2023/2025, em Florianópolis.

Foi assinado pelo presidente da Acaert, Fábio Bigolin, pelo governador Jorginho, pelo subprocurador do MPSC, Luciano Naschenweng, e pelos presidentes do Tribunal de Contas, Herneus de Nadal; e da Alesc, Mauro de Nadal, um acordo de cooperação técnica que credencia as emissoras de televisão e rádios, que possuam sinal de transmissão no território Santa Catarina, para veiculação de mensagens de utilidade pública, de caráter educativo e informativo.

“A Acaert conseguiu fazer com que os empresários da comunicação do nosso Estado, do menor ao maior, tivessem uma relevância grande para informar, levar notícia, formar opinião para os catarinenses”, disse o governador.

Participaram da posse os secretários de Estado Daniele Porporatti, Secretaria-Geral de Governo; Cleverson Siewert, Fazenda,; Marcelo Fett, de Ciência, Tecnologia e Inovação; Juliano Froehner, Articulação Internacional; Valdir Colatto, Agricultura.

Quem é o novo presidente

O radiodifusor Fábio Bigolin, da Rádio Clube, de São Domingos, assume como o 13º presidente da entidade. Aos 43 anos, a história de Fábio no radialismo começou na rádio Clube, emissora da família, aos seis anos, como operador de áudio. É formado e pós-graduado em Direito na Unoesc, de Chapecó. Tem especialização em Gestão de Estratégias de Negócios. Faz parte do quadro diretivo da emissora desde 1997. Já foi presidente do Rotary de São Domingos, presidente da Associação Filantrópica Passos Fortes e presidente da Comissão de Constituição e Legislação do Grande Oriente de Santa Catarina. Atuou como vice-presidente Regional Oeste da Acaert.

Conheça a nova diretoria da Acaert:

Presidente – FABIO BIGOLIN – Rádio Clube – São Domingos;

Vice-Presidente Administrativo – MÁRIO DA SILVA NEVES NSC Comunicação;

Vice-Presidente Relações Governo e Mercado – HUMBERTO OHF DE ANDRADE Grupo GCD – Rio do Sul;

Vice-Presidente Finanças – FÁBIO LOPES DE LIMA Rádio Tropical FM – Treze Tílias;

Vice-Presidente Técnicas e Normas – RODRIGO NARDINO Rádios Continental Band FM – Coronel Freitas – Chapecó;

Vice-Presidente Eventos Marketing e Social CARLOS AMARAL Grupo SCC;

Vice-Presidente Jurídico e Ético – ALBERTINO ZAMARCO – Grupo ND;

Vice-Presidente Capacitação e Integração – CAROLINA GUIDI – Rádio Massa FM – Criciúma;

Vice-Presidente Regional 1 – Grande Florianópolis -VIDAL LOHN FILHO – Rádio Magia FM – São José;

Vice-Presidente Adjunto Regional 1 – ADRIANO ARALDI -NSC Comunicação;

Vice-Presidente Regional 2 – Sul – VANDERLEI PERETTI – Rádios Jovem Pan – Massa FM – Tubarão;

Vice-Presidente Adjunto Regional 2 – RICARDO STOPASSOLI – Rádio Araranguá FM – Araranguá;

Vice-Presidente Regional 3 – EVELÁSIO VIEIRA NETO – Vale do Itajaí – Rádios Clube | Jovem Pan – Blumenau ;

Vice-Presidente Adjunto Regional 3 – ALDO FACHINELLO- Rádio Cidade FM – Brusque;

Vice-Presidente Regional 4 – Norte- ANA PAULA MELO – Rádios Jovem Pan | Band FM – Joinville;

Vice-Presidente Adjunto Regional 4 – JAILSON ANGELI – Rádios 105 | Supernova | Jaraguá – Jaraguá Do Sul;

Vice-Presidente Regional 5 – Meio – Oeste – NELIEGE PAGNUSSAT SOUZA – Rádios Fraiburgo | Alvorada – Fraiburgo | Santa Cecília;

Vice-Presidente Adjunta Regional 5 – MARILENE CAREGNATO – Grupo RBV – Caçador;

Vice-Presidente Adjunto Regional 6 – CLAUDIO SACCOL- Rádio Fronteira – Dionísio Cerqueira;

Vice-Presidente Regional 7 – Planalto Norte -RUMILDO MATOS DE LIMA -Rádio Vitrine – Rio Negrinho;

Vice-Presidente Adjunto Regional 7 -GERSON COAS -Rádios Antena 1 – Colmeia – Porto União;

Vice-Presidente Regional 8 – Planalto Serrano – MARCELO PEREIRA – Rádios Difusora – Nevasca – São Joaquim;

Vice-Presidente Adjunto Regional 8 – PAULO BAGGIO – Rádio FM 101 – Lages.

Com informações: Governo do estado de Santa Catarina