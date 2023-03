Seguro Vida Sicredi: cuide de você e de quem você ama

Saiba em quais momentos você ou sua família podem utilizar o Seguro Vida.

Em que casos devo contratar um seguro de vida? Esta é a dúvida de muitas pessoas que desejam proteger sua vida ou garantir um amparo aos seus familiares. Desmistificando a ideia de que seguro de vida é apenas para casos perda de um ente ou diante de doenças graves, o Sicredi oferece outros tipos de cobertura, para que o associado possa ter garantias e usufruí-las também em vida.

Além das coberturas tradicionais, os Seguros do Sicredi disponibilizam, por exemplo, coberturas para casos de invalidez, doenças graves, e despesas médicas, hospitalares e odontológicas por acidente. Fazendo uso destes serviços o associado protegerá sua saúde e de sua família, garantindo mais tranquilidade e bem-estar para o dia a dia.

Para quem tem entre 14 e 80 anos de idade é possível contratar um seguro de vida como uma forma de prevenção a qualquer acontecimento inesperado, seja ele jovem, estudante, ainda em início de carreira, ou já com família constituída e estruturada.

Contratando o Seguro Vida do Meu Jeito, o associado estará se protegendo e concorrendo mensalmente a quatro prêmios em dinheiro.

Como posso contratar

Para contratar o Seguro Vida, o associado pode entrar em contato através de nosso WhatsApp (51) 3358-4770 ou procurar a sua agência Sicredi mais próxima.

Além do Seguro Vida, o Sicredi dispõe ainda de outras opções de seguros, como o Seguro Auto, Seguro Residencial, Seguro Viagem, Seguro Placa Solar, Plano de Saúde Pet, entre outros. Conheça outras modalidades em http://www.sicredi.com.br/site/seguros/.

