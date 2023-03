Amures amplia estrutura física para melhor atender aos municípios

A primeira assembleia de prefeitos da Amures na sede da entidade este ano, foi marcada pela inauguração da nova área que passa a ser usada pela equipe de engenharia no piso superior e setores diversos do Consócio Intermunicipal Serra Catarinense (Cisama), no térreo. A solenidade aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), e os prefeitos aproveitaram para conhecer as futuras instalações do Consórcio de Saúde, no antigo prédio da Receita Federal.

O presidente da Amures, prefeito de São Joaquim Giovani Nunes lembrou que as melhorias na sede da associação é fruto do trabalho conjunto dos prefeitos. “O prefeito Tito Freitas iniciou a ampliação quando foi adquirido o terreno anexo a Amures, numa parceria com a então deputada federal Carmen Zanotto. A prefeita Fernanda Córdova iniciou as obras físicas da ampliação do prédio e nós concluímos essa tarefa”, recapitulou Giovani Nunes.



O secretário executivo Walter Manfroi apresentou aos prefeitos um vídeo da cronologia da obra, desde a fundação. Além da moderna fachada com estrutura em alumínio e vidro, foram construídas novas salas e feita reforma geral no prédio da Amures e Cisama. A abertura de uma nova área de estacionamento com capacidade para ao menos 25 veículos, era outra demanda antiga dos prefeitos, especialmente em dias de reunião.

“O investimento total oscilou na casa dos R$ 300 mil. Só na ampliação da sede foram cerca de seis meses. Esta obra demonstrou o quanto nós prefeitos estamos comprometidos e unidos pelas causas da região”, disse o presidente da Amures. Após o descerramento da placa inaugural, os prefeitos foram conhecer a estrutura, onde está sendo instalado o Consórcio de Saúde, na avenida Presidente Vargas. Lá serão ao menos 20 consultórios médicos em sistema de policlínica com estruturas diversas, inclusive para realização de pequenas cirurgias. A previsão é que o consórcio esteja operando no novo endereço em meados abril.

Consórcios da Amures também realizaram assembleia de prefeitos

Os dois consórcios públicos da Amures, Cisama e Cisamures, também tiveram assembleia de prefeitos na manhã desta sexta-feira. A prefeita de Urubici, Mariza Costa, conduziu as tratativas do Cisama, pois o presidente da entidade, prefeito de Anita Garibaldi João Cidinei da Silva, está em viagem à Europa.



A presidente do Consórcio de Saúde, prefeita de Vargem Milena Lopes participou da reunião por vídeo. Ela é presidente também, da Fecam e estava em Florianópolis para audiência com o governador Jorginho Mello. Milena reforçou a importância da unidade entre os prefeitos e a sintonia com o governo estadual e federal.

Durante a assembleia dos prefeitos, houve a confirmação de audiência com a Ministra do Turismo, Daniela Mote de Souza Carneiro, no início da próxima semana. Os prefeitos estarão em grande parte em Brasília na Marcha dos Prefeitos e aproveitarão para levar demandas regionais de fomento ao setor.



O diretor executivo do Cisama Selênio Sartori apresentou as várias ações em curso pelo consórcio em favor dos municípios. Como projeto executivo esgotamento sanitário, cronograma de atividades do plano diretor, encerramento do TAC de resíduos sólidos, andamento do TAC de regularização de cascalheiras e dentre outros, apresentação e aprovação das contas do exercício 2022 do Cisama.

Fonte: Amures