Grupo de várias regiões do Brasil visitam a Casa do Vinho em São Joaquim

Quando o atendimento é marcante, o visitante não esquece jamais. Na última quinta-feira (23), um grupo de visitantes de várias regiões do Brasil estiveram na Casa do Vinho. A visita foi especial, pois o anfitrião do grupo já havia tido a oportunidade de visitar a loja, e na ocasião foi atendido pelo Sr. Vilson Borges, o Comendador. Gustavo é de Tubarão/SC e ficou tão encantado com o atendimento que reuniu esse grupo e incluiu a Casa do Vinho no roteiro, especialmente pelo atendimento personalizado. No grupo havia um aniversariante, o Sr. Ivo, que foi presenteado pelos seus colegas com uma maleta de vinho.

Confira o feedback do aniversariante Ivo:

Bom dia

Foi um dos melhores presentes de aniversário.

A turma gostou muito.

O Sr. Vilson super atencioso e gentil assim como seus

funcionários.

Até agora sem dúvida nenhuma um dos ápice nesse passeio.

As lojas Casa do Vinho tem se destacado no quesito atendimento: “Comentários como esse fazem a gente não desistir e continuar entregando qualidade nos mínimos detalhes” destaca o Sr. Vilson Borges, o Comendador.

Por Karú Comunica