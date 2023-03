Meteoros e raios vermelhos iluminam céu de SC

Meteoros e raios vermelhos iluminaram o céu de Santa Catarina entre a quarta-feira (29) e a quinta-feira (30). Os fenômenos foram registrados por câmeras em Monte Castelo, no Norte de Santa Catarina. As informações são do g1.

Registrei em quatro câmeras, apontadas para Sul, Norte, Leste e Oeste. Essa é a primeira vez que registro em todas as direções em uma noite — disse o astrônomo amador que capturou o momento, Jocimar Justino.

Foto: Jocimar Justino/Arquivo pessoal

Essa imagem [colocada acima] é uma sobreposição de todas as imagens feitas pela câmera durante a noite. Os riscos brancos são meteoros, que geralmente são pequenas partículas espaciais que entram na atmosfera terrestre em alta velocidade. Os pontilhados circulares são estrelas, fica marcado o local no céu onde elas apareceram durante a noite. Essa câmera está apontada na direção Norte. Já no lado direito da imagem, aparece um sprite [raio vermelho] bem destacado na cor vermelho/rosa.

O que são raios vermelhos

Os raios vermelhos são tipos de descargas elétricas que ocorrem acima das nuvens e, geralmente, possuem cor avermelhada.

Conforme a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), eles ocorrem acima de nuvens de tempestade e são gerados por intensas cargas elétricas que partem do topo das nuvens e vão até o limite da mesosfera, a cerca de 95 quilômetros de altitude.

Com informações: G1