Polícia começa a fiscalizar rodovias da Serra Catarinense com drones

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) deflagrou uma operação de trânsito com a utilização do equipamento de drone na tarde desta segunda-feira (3), na Serra Catarinense. A ação ocorreu na SC-110, no município de São Joaquim, onde foram registradas infrações.

De acordo com a polícia, a operação teve o objetivo de fiscalizar condutas perigosas e contrárias à legislação. Assim, diversas irregularidades foram flagradas, como a ultrapassagem em local proibido pela sinalização, sendo os motoristas autuados e liberados.

A PMRv informou que dentre as causas de acidentes, a colisão frontal entre veículos durante ultrapassagens em locais proibido, ou ultrapassagem forçada, está entre as principais causas de acidente com resultado grave ou fatal. Uma das orientações da polícia é de que todos os condutores estejam atentos e respeitem em qualquer ocasião a sinalização de trânsito.