Presidente da OAB/SC cumpre agenda na Serra catarinense

A presidente da OAB Santa Catarina, Cláudia Prudêncio, iniciou a semana com agenda de compromissos na região Serrana, com o objetivo de levar a OAB/SC cada vez mais próxima da advocacia catarinense.

Novos Jubilados em São Joaquim

O primeiro compromisso do roteiro de trabalho se deu na manhã desta segunda-feira (03), na solenidade de “Outorga de Diploma de Advogados e Advogada Jubilados”, da Subseção de São Joaquim. A solenidade aconteceu no Salão do Júri, no Fórum da Comarca de São Joaquim.

Foram jubilados na solenidade: Virgínia das Graças Pirola; Ivanildo Tadeu Castelo de Barros; Oliverio José de Lima e Plínio Alaor Ramos.



“Estar aqui nessa solenidade é de uma emoção que não nos cabe no coração. Sabemos que essa caminhada de tantos anos foi uma caminhada de retidão, ética e de muito comprometimento. É no legado de vocês que me inspiro para continuar fazendo mais, para que nossa OAB siga sendo referência nacional, pois só conseguimos fazer o trabalho que estamos fazendo, graças ao passado de vocês. Fica aqui minha gratidão profunda e admiração a todos os senhores e senhoras”, enfatizou a presidente da OAB Santa Catarina, Cláudia Prudêncio.

O homenageado Ivanildo Tadeu Castelo de Barros, e também secretário da Subseção de São Joaquim, falou em nome de todos os jubilados sobre a importância do momento “Este evento marcará o resto de nossas vidas e coroará nossos currículos. Este é um momento de grande satisfação, foram décadas de trabalho árduo em que traçamos um caminho com algumas vitórias e derrotas, sempre com muito amor à profissão”, destacou.

“Cada advogado desenvolve sua própria história e a história da advocacia é construída pelos advogados. Eu considero este, o momento do jubilamento, um dos momentos mais importantes da vida de um advogado, pois são muitas as histórias de vida de cada colega de profissão”, ressaltou o presidente da Subseção de São Joaquim, Eugênio Hugen Pagani.

O presidente da CAASC, Juliano Mandelli, afirmou que o momento é de agradecimento.“Para nós, é um momento de agradecimento, por tudo que fizeram pela nossa profissão, pela advocacia, pela nossa Instituição, pela linda caminhada que trilharam e pelo legado que sem dúvida, irá inspirar muitas gerações”.

As honrarias foram oferecidas para aqueles e aquelas que, por anos, dedicaram sua trajetória para a advocacia. O Jubilamento é concedido para os profissionais com 70 anos de idade e 30 anos de contribuição ou 45 anos de contribuição ou mais. São jubilados profissionais pela OAB/SC desde 1987, e, em 2009, foi uniformizado nacionalmente pelo CFOAB.

Estiveram presentes no evento: Caroline Rasmussen, tesoureira-adjunta da OAB/SC; Marco Antonio Souza Arruda, presidente da Subseção de Lages; Ana Melo Arruda, vice-prefeita de São Joaquim; Márcio Sachet, presidente OABPrev Santa Catarina;, demais autoridades, conselheiros estaduais da OAB/SC, familiares e amigos.

Também esteve presente na solenidade, o fundador da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SC) e primeiro procurador-geral de Santa Catarina, Antônio Hugen Nunes. O advogado joaquinense Antônio criou o PGE/SC conforme designação do governador Henrique Córdova – que chefiou o Executivo estadual entre maio de 1982 e março de 1983, e em junho do primeiro ano, determinou a instalação de um escritório de advocacia pública que defendesse os interesses dos catarinenses.

Visita ao terreno onde será construída a sede da Subseção de São Joaquim

Prosseguindo com os compromissos em São Joaquim, a presidente Cláudia Prudêncio realizou uma visita ao terreno onde será construída a primeira sede da Subseção de São Joaquim.

O projeto para início da construção da nova casa da advocacia joaquinense deve ficar pronto até o fim de abril. O terreno para a construção foi conquistado através do título de uso, por meio de concessão do Estado de Santa Catarina.

Essa será a primeira sede da OAB de São Joaquim, criada em 1979, sendo uma das primeiras Subseções da OAB/SC.

Novos jubilados em Lages

Ainda na segunda-feira (03), a presidente da OAB/SC participou da solenidade de Outorga de Diplomas de Jubilamento de advogados(as) de Lages, e da Medalha Florisvaldo Diniz ao ex-presidente da Subseção Lages. O evento foi realizado na Uniplac, no auditório do CCJ.



Foram jubilados na solenidade: Rogério Telmo Ramos; Edson Rogério Bianchini Freitas; João Batista Pinto; Luiz Carlos Ribeiro; Liliana Marcondes Pinho.

“Nunca deixei de ter, no exercício de minha função como advogado, o papel primordial que é a função social. Sempre busquei ser instrumento de transformação na vida dos clientes. Faço minhas as palavras de Sobral Pinto, a advocacia não é profissão de covardes”, discursou em nome dos jubilados o também homenageado, Luiz Carlos Ribeiro.

“Gostaria hoje de dizer meu muito obrigado a todos os advogados e advogadas que fazem parte do time da 4ª Subseção da OAB Santa Catarina, Subseção de Lages. Todos da jovem advocacia estão convidados, desde já, a integrar os nossos quadros. Agradeço especialmente também à nossa presidente da OAB/SC e ao presidente da CAASC por nos auxiliarem e apoiarem nosso trabalho”, ressaltou o presidente da Subseção de Lages, Marco Antonio Souza Arruda.

Estiveram presentes no evento: Caroline Rasmussen, tesoureira-adjunta da OAB/SC; Juliano Mandelli, presidente da CAASC; Paulo Brincas, membro honorário vitalício da OAB/SC; Márcio Sachet, presidente OABPrev Santa Catarina; Kaio Amarante, reitor da Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac); Diogo Mendes Godois, delegado da CAASC Lages; 1° Tenente Rammon Samuel Borges, representando os órgãos de segurança de Lages; Josiane Hoffmann Eger, secretária-geral adjunta da Subseção de Lages; Pablo Adriano Antunes, tesoureiro da Subseção de Lages; Edgar José Galilheti, secretário-geral da ESA/SC; Gregory Palhano Guglielmin, coordenador do curso de Direito Uniplac; Paulo Roberto Viero, membro honorário vitalício da Subseção de Lages; Delmar Sabatini Fernandes, membro honorário vitalício da Subseção de Lages; Mariane Godoy Mattos, presidente da Jovem Advocacia da OAB Lages; Mariana Mattos, presidente da 7ª turma do TED da Seccional Catarinense; Mônica Grisólia, magistrada representando o Poder Judiciário do Estado; demais autoridades, conselheiros estaduais da OAB/SC, familiares e amigos.

Medalha Florisvaldo Diniz

A solenidade contou ainda com a outorga da Medalha Florisvaldo Diniz ao ex-presidente da OAB Lages, Marcello Menegotto. A comenda entregue pela presidente da Seccional, Cláudia Prudêncio, é uma forma de reconhecer os serviços prestados à advocacia quando do exercício da presidência na Subseção.

“Deixo aqui meu recado aos jovens advogados: Lutem sempre pela advocacia. Este é um momento de muita emoção para minha história. A todos vocês, meu muito, muito obrigado, pois, sem dúvida, fazem parte disso”, destacou, emocionado, o ex-presidente da OAB Lages e homenageado, Marcello Menegotto.

Entrega de credenciais

Ainda, na mesma solenidade, a advocacia de Lages passou a contar, oficialmente, com novos integrantes. Jovens advogados receberam suas credenciais pelas mãos da presidente da OAB/SC, Cláudia Prudêncio. Os novos profissionais receberam as boas-vindas, além de serem apresentados aos suportes e benefícios da instituição.

Ao todo, foram entregues 26 credenciais. Entre os suportes oferecidos pelo Sistema OAB/SC aos advogados e advogadas que estão iniciando na profissão, destacam-se: o desconto de 50% na anuidade (sem mais escalonamento) e os certificados digitais oferecidos pela Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina.

Na ocasião, Cláudia Prudêncio, destacou o comprometimento da sua gestão com a jovem advocacia. “Sabemos e reconhecemos as demandas de todos vocês da jovem advocacia. Queremos que saibam que a Seccional Catarinense se preocupa e está de portas abertas para auxiliá-los da melhor maneira possível. Podem contar sempre conosco e, se puderem, participem ativamente da nossa Instituição”.

Por Assessoria de Comunicação da OAB/SC