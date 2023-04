‘Lua Cheia Rosa de Páscoa’ poderá ser vista nesta quinta-feira no Brasil

Uma “Lua Cheia Rosa” será visível em todo o Brasil na quinta-feira (6), segundo a Nasa, a agência espacial norte-americana.

O nome “rosa” foi dado por povos nativos dos Estados Unidos porque a flor desabrocha nessa época do ano, quando é primavera no Hemisfério Norte. Apesar do nome, a Lua não terá nenhuma mudança de cor.

No calendário cristão, esta é a Lua Pascal, a partir da qual se calcula a data da Páscoa. De acordo com a tradição, o feriado cristão da Páscoa é celebrado no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera.

Para observar o fenômeno, não é preciso nenhum equipamento especial: só olhar para o céu quando a Lua surgir no horizonte, e perto de 01h37 da manhã no horário de Brasília, quando ele atingir seu auge.

Assim, nem toda lua cheia é considerada uma superlua.

Teremos duas superluas em 2023, segundo o calendário astronômico do Observatório do Valongo da UFRJ: