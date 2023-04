MAÇÃ/CEPEA: Volume deve aumentar 10% na safra 2022/23

De acordo com a Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM), a safra brasileira de maçã 2022/23 deve aumentar. O volume estimado é de 1,13 milhão de toneladas, aumento de 10% frente à campanha anterior. Reforça-se que este número inclui, além dos estados do Sul (como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), alguns do Sudeste (como São Paulo e Minas Gerais).

O incremento poderia ser maior se não fossem os entraves climáticos (inverno tardio e seca em algumas localidades), que reduziram o potencial produtivo, sobretudo da fuji. A gala, que já foi colhida, está com bom calibre, coloração e qualidade.

De modo geral, espera-se boa qualidade – e, neste contexto, o volume enviado para as indústrias será menor, reduzindo o processamento.

Fonte: hfbrasil.org.br e ABPM