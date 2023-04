Rússia anuncia teste bem-sucedido de míssil intercontinental ‘avançado

A Rússia anunciou que testou “com sucesso” um míssil balístico intercontinental (ICBM) “avançado”, poucas semanas depois de suspender a participação em um tratado de controle armamento nuclear com os Estados Unidos.

O ministério da Defesa afirmou em um comunicado que uma “equipe de combate lançou com sucesso um míssil balístico intercontinental (ICBM) de um sistema de mísseis móveis terrestres” na base Kapustin Yar.

“A ogiva do míssil de teste atingiu com precisão um alvo simulado no campo de treinamento de Sary-Shagan (na República do Cazaquistão)”, acrescenta nota.

Desde o início da ofensiva na Ucrânia no ano passado, o presidente Vladimir Putin ameaçou que poderia utilizar armas nucleares se considerasse que a Rússia estava em perigo.