Transformação Cultural e Transformação Sustentável é o novo tema da Masterclass gratuita do Templo.cc

O Templo.cc, consultoria de transformação cultural nas empresas, irá realizar uma Masterclass gratuita sobre o tema “Transformação Cultural e Transformação Sustentável, dois Lados da Mesma Moeda”, no dia 17/04 às 18h. A ideia da webinar é falar um pouco de como uma transformação sustentável só é possível através de uma transformação cultural e que pode, ainda, aumentar as capacidades de adaptação e transformação da empresa. “Hoje a transformação sustentável ocorre não quando as empresas iniciam uma área de ESG ou patrocinam projetos e ações, mas quando as ações e planos das áreas de forma transversal utilizam uma visão de sustentabilidade “by design” no centro da organização. Nestes casos o princípio se torna comportamento e se reflete em produto, modelo de negócios e política interna da organização”, explica Herman Bessler, CEO do Templo.cc.

A mesa redonda será transmitida gratuitamente ao vivo pelo YouTube e LinkedIn com a presença do moderador Gustavo Joppert, além de Wagner Andrade, André Carvalhal e Carol Muzzi. A ideia do webinar é abordar a importância da transformação cultural e sustentabilidade para empresas que buscam um futuro melhor para si e para a sociedade. A cultura organizacional e as práticas sustentáveis estão interligadas e ambas são fundamentais para promover mudanças na mentalidade e comportamento das pessoas, além de garantir práticas socioambientais responsáveis. “Os convidados trarão suas experiências e conhecimentos sobre como essas transformações podem ser alcançadas e mantidas em uma empresa e o impacto para ela, o mercado e o ambiente.”, comenta o CEO do Templo.cc.

Palestrantes

Wagner Andrade – Com mais de 20 anos de experiência como empreendedor, é CEO e Head de Inovação da Menos 1 Lixo, negócio de impacto social e ambiental e a maior plataforma de engajamento em sustentabilidade no Brasil. Possui uma trajetória que há mais de 10 anos conecta a comunicação e a sustentabilidade para impactar pessoas.

André Carvalhal – Escritor, consultor e especialista em design sustentável, é formado em Comunicação Social e pós graduado em Marketing Digital. Ministra palestras e workshops nas áreas de marketing, tendências de comportamento, moda e sustentabilidade por diferentes regiões do Brasil.

Carol Muzzi – Com mestrado em Gestão Ambiental, é diretora ESG na Cariuma, foi Head de Sustentabilidade da Arezzo&Co e liderou múltiplos projetos de transformação sustentável.

Sobre o Templo.cc

Estruturado em 2012 como o primeiro coworking criativo do país, e em 2016 como uma consultoria de transformação para grandes corporações, como Arezzo&Co, Banco Modal, e BrMalls, o Templo.cc atuou desde seus primeiros dias no acolhimento e apoio ao crescimento de quase duas mil startups, tendo sido responsável por projetos como a Escola do Templo, a Malha.cc, o Journey, o Estaleiro Liberdade Rio e a gestão do Rio Criativo, que formou mais de 10.000 empreendedores em 13 cidades. Oferece uma rede de inovação, ecossistemas e laboratório criativos e busca construir uma transformação digital e cultural eficaz, ágil e com propósito. Desenvolve e dissemina ferramentas e conhecimento aberto para que pessoas e organizações se conectem, inovem, aprendam e construam o futuro no presente. Mobiliza e articula ecossistemas criativos. Colabora para criar uma nova economia dirigida por valores e guiada por propósito. Cria startups, estratégias e projetos. Experimenta novas formas de trabalhar, educar, produzir e consumir.