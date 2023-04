Primeira onda de Frio na Serra Catarinense no feriado da início a alta temporada no turismo

Com a chegada da primeira onda de frio de 2023, na próxima sexta-feira (21), o feriado de Tiradentes marca o início da alta temporada na Serra de SC, que promete ser melhor do que o ano passado. A previsão é de 80% de ocupação dos hotéis neste final de semana, de acordo com a Associação de Municípios da Serra Catarinense (Amures).

O aumento da estrutura, com mais atividades e opções de hospedagem é apontado como o principal fator para o crescimento do turismo na Serra.

Dados da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) comprovam o aumento de investimento na região. Nos primeiros meses de 2023 já foram abertas 210 empresas de turismo na Serra, principalmente em Lages e Urubici. Em janeiro foram 121, o maior número em pelo menos quatro anos.

Diária média de hospedagem

A diária média de hospedagem nos municípios turísticos da Serra de SC está em torno de R$ 354 em abril, de acordo com dados da Santur com base na plataforma Booking. O valor representa a média entre todos os tipos de acomodação (hotéis, pousadas, casas, chalés, etc) anunciados online.

Imagens Mycchel Legnaghi

Com informações Amures