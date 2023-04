63 cidades catarinenses começam a receber rede 5G nesta quarta-feira; veja quais

Nesta quarta-feira (26), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) irá liberar o uso do 5G em mais 282 cidades brasileiras. Segundo Fernando Gomes de Oliveira, a liberação abrange 17 estados do Brasil, entre eles Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e entre outros.

A empresa Siga Antenado/ EAF terminou os trabalhos de instalação e já começou a distribuição dos kits de recepção de TV aberta via satélite nesses estados. No entanto, a Anatel lembra ainda que a implementação do 5G pode levar mais algum tempo para ser concluída, pois as operadoras de telecomunicações precisam atualizar suas infraestruturas e equipamentos.

Em Santa Catarina, o grupo de trabalho da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) informou que em abril serão 63 cidades com uso do 5G liberado, confira os municípios.

Armazém; São Martinho; Treviso; Siderópolis; Nova Veneza; Forquilhinha; Maracajá; Meleiro; Morro Grande; Morro da Fumaça; Içara; Balneário Rincão; Itapoá; Agrolândia; Agronômica; Apiúna; Ascurra; Atalanta; Aurora; Barra Velha; Benedito Novo; Bombinhas; Botuverá; Braço do Trombudo; Brusque; Campo Alegre; Chapadão do Lageado; Corupá; Dona Emma; Doutor Pedrinho; Gaspar; Ibirama; Imbuia; Indaial; Itaiópolis; Itajaí; Itapema; Ituporanga; José Boiteux; Laurentino; Lontras; Mafra; Massaranduba; Navegantes; Penha; Balneário Piçarras; Pomerode; Porto Belo; Pouso Redondo; Presidente Getúlio; Rio do Oeste; Rio dos Cedros; Rio do Sul; Rio Negrinho; Rodeio; Salete; São Bento do Sul; Taió; Timbó; Trombudo Central; Vidal Ramos; Vitor Meireles e Witmarsum.

Com informações de Fernando Gomes de Oliveira, via Linkedin