Turismo catarinense tem o segundo maior crescimento do país

A Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que Santa Catarina registrou o segundo maior volume de atividades turísticas no Brasil, em fevereiro deste ano, com um avanço de 23,9%, na comparação com fevereiro de 2022. No Brasil, houve expansão de 14,8%.

“O Turismo de Santa Catarina vai se fortalecer ainda mais. Estamos trabalhando de maneira integrada, para que cada uma das regiões possa mostrar o que tem de melhor. É muito importante que o catarinense também se sinta estimulado a conhecer mais o estado, reforçando o nosso potencial turístico de dentro para fora, para o mundo”, assinala o governador Jorginho Mello.

Desempenho

Em termos regionais, todas as doze unidades da federação pesquisadas pelo IBGE, onde o indicador é investigado, mostraram avanço nos serviços voltados ao turismo.

Nos últimos 12 meses, o volume de atividades turísticas em Santa Catarina mostrou expansão de 30,3%. Em nível nacional, foi observado um avanço de 26,9%, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

No primeiro bimestre de 2023, Santa Catarina mostrou expansão de 20,1%. No Brasil foi observado um avanço de 13,8%, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

“Estamos no caminho certo. A atual gestão do Governo do Estado está dando todas as condições para crescermos ainda mais e impactar de maneira positiva a economia de Santa Catarina. Estamos construindo um calendário anual para promover o turismo na experiência de vários municípios catarinenses”, frisa o secretário Evandro Neiva.

Segundo o IBGE, o setor de turismo segue em crescimento e já se encontra 1,9% acima do patamar pré-pandemia, na comparação entre fevereiro de 2023 e de 2020. A Pesquisa Mensal de Serviços é responsável por produzir indicadores que possibilitam saber como está o desenvolvimento do setor de serviços no país.

Empresas que possuem 20 ou mais pessoas participam da pesquisa da receita bruta, mostrando como desempenham as atividades de serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.

