Santa Catarina vai apostar pela primeira vez na temporada de inverno; entenda

“Estamos nos reposicionando na forma de promover Santa Catarina”, disse, em entrevista ao Portal PANROTAS, o secretário de Turismo do Estado, Evandro Neiva, durante a BNT Mercosul. Segundo ele, está sendo preparado um esforço para ampliar as possibilidades turísticas do Estado, para ir além do litoral e da alta temporada de verão.

Geanildo, foto Mycchel Legnaghi/São Joaquim Online

“Pela primeira vez, o governo de Santa Catarina vai se apropriar e mostrar para o mercado o entendimento de que o Estado tem sim uma temporada de verão e também uma temporada de inverno. É um pequeno gesto que vai transformar em poucos anos a maneira de Santa Catarina se posicionar”, afirmou ao portal durante a BNT Mercosul, que foi realizada nesta final de semana em Balneário Camboriú.

O secretário de Turismo do Estado, Evandro Neiva

Os detalhes, afirma Neiva, serão mostrados ao mercado em breve, com o lançamento de uma campanha oficial. Mas durante a feira, ele deu vários indicativos de que a atual gestão do governo estadual, a primeira a ter uma secretaria dedicada exclusivamente ao Turismo, vai trabalhar no sentido de enfatizar atrativos tradicionalmente menos promovidos do Estado – sem deixar de trabalhar a favor dos destinos litorâneos que Neiva classifica como “indutores” do Turismo local.

Mycchel Legnaghi há 20 anos enfrenta diversos obstáculos na realização da divulgação de imagens de inverno na Serra Catarinense

“Sol e mar sempre foram fáceis de vender e promover. Mas temos muito mais a explorar. Os municípios estão entendendo que o Turismo pode ser uma nova matriz econômica, e que mesmo cidades bastante pequenas podem tornar uma propriedade em uma pousada ou um resort. O governo reconhece esse potencial e está assumindo o compromisso de desenvolver esse potencial do Estado”, disse o secretário.

VOOS E CRUZEIROS

Evandro Neiva afirmou também que o governo catarinense vem atuando para ampliar a conectividade aérea e marítima de Santa Catarina, buscando confirmar novos voos nacionais e internacionais nos aeroportos de Navegantes e Florianópolis e também a rede de cruzeiros nos portos locais. Além da secretaria de Turismo, foi criada pela gestão atual uma secretaria de Portos e Ferrovias.

“Estamos trabalhando junto à Clia Brasil para ampliar os transatlânticos durante a temporada, já prevendo um aumento de 70% nos passageiros em cruzeiros para a próxima temporada”, disse.

NÚMEROS DO ESTADO

Com esses esforços, o secretário de Turismo espera que o Estado possa em breve recuperar os índices pré-pandemia. Segundo Neiva, o fluxo de turistas na temporada 2023 ainda não alcançou o de 2019, mas houve um crescimento de cerca de 25% sobre 2022. “Tivemos um feedback positivo dos turistas e o tíquete médio vem crescendo, mostrando que o setor privado vem fazendo um bom trabalho”, apontou.

Pesquisa da Fecomercio-SC mostra que o gasto médio do turista em Santa Catarina na temporada 2023 foi de R$ 4.937 em uma viagem, número que fica ligeiramente abaixo de 2022 quando os valores são corrigidos pela inflação. No entanto, considerando apenas o gasto com hospedagem, houve uma alta de 22% no valor médio gasto. Já em gastos com lazer, houve um crescimento de 11%.

Outro número encorajador na pesquisa foi o de fidelização do destino. Segundo a Fecomercio-SC, 80% dos turistas que foram a SC na última temporada de verão já estiveram no Estado pelo menos duas vezes. Além disso, utilizando a metodologia do Net Promoter Score (NPS), a entidade verificou que 67% dos visitantes de SC são do perfil de “promotores” dos destinos, estando mais propensos a indicá-los a pessoas conhecidas.

Com informações: Patriotas