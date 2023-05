“Supermercados Zabot servem um Café da Manhã Memorável na Cavalgada Especial dos 60 anos da Rádio Difusora”

Os Supermercados Zabot de São Joaquim têm o prazer de terem sido os responsáveis por servir um delicioso café da manhã durante a Cavalgada especial dos 60 anos da Rádio Difusora. Este evento tão importante e histórico contou com a presença de centenas de cavaleiros, que foram agraciados com uma variedade de alimentos e bebidas para começarem o dia com energia e entusiasmo.

O café da manhã oferecido pelos Supermercados Zabot foi uma verdadeira festa gastronômica. Os participantes puderam desfrutar de uma seleção de bolos frescos e saborosos, sanduíches preparados com ingredientes de qualidade, uma variedade de frutas frescas, além de café quente e revigorante. Para aqueles que desejavam uma opção mais substancial, o feijão mexido e a pizza também estavam disponíveis, proporcionando uma refeição completa para satisfazer todos os paladares.

A refeição matinal foi servida pontualmente às 7h da manhã na encantadora fazenda Zandonadi, localizada na região de Postinho, a cerca de 9 km do centro da cidade. Os Supermercados Zabot, reconhecendo a importância das cavalgadas históricas de São Joaquim, mantêm há muitos anos a tradição de oferecer o café da manhã durante esses eventos emblemáticos. Sendo assim, os cavaleiros puderam contar com a hospitalidade e o compromisso dos Supermercados Zabot para desfrutarem de uma refeição deliciosa antes de partirem em sua jornada pela cidade.

Após o café da manhã revigorante, a cavalgada teve início, partindo da fazenda em direção ao CTG Minuano Catarinense. O trajeto foi acompanhado por um grande público, que aguardava ansiosamente a chegada dos cavaleiros. Ao alcançar o CTG, os participantes foram recepcionados calorosamente e tiveram a oportunidade de desfrutar de um churrasco tradicional, o famoso “frescal”, e de assistir a shows emocionantes.

A participação dos Supermercados Zabot na Cavalgada especial dos 60 anos da Rádio Difusora foi uma demonstração de apoio à cultura e tradição de São Joaquim. A presença dos Supermercados Zabot durante as cavalgadas históricas reforça o vínculo entre a empresa e a cidade, promovendo a união e o orgulho da população joaquinense.

Em resumo, os Supermercados Zabot de São Joaquim tiveram a honra de servir um café da manhã especial durante a Cavalgada dos 60 anos da Rádio Difusora. Com uma variedade de alimentos e bebidas deliciosos, os participantes desfrutaram de uma refeição completa antes de embarcar na jornada pela cidade. Os Supermercados Zabot estão comprometidos em apoiar a cultura local e manter a tradição de servir o café da manhã.

Imagens Dionata Costa