Começa neste dia 02, a Festa do Pinhão de Lages 2023, Mais de 20 shows nacionais

A temperatura da Serra catarinense irá subir a partir de quinta-feira (1º), com a abertura oficial da 33ª edição da Festa Nacional do Pinhão, em Lages. O evento tradicional começará no Recanto do Pinhão, na praça João Costa, com show da banda Os Garotos de Ouro.

A extensa programação de shows começa sexta-feira (2), no parque Conta Dinheiro, com apoio da Fundação Cultural de Lages e Prefeitura de Lages. Estão confirmados artistas de estilos variados, como Luan Santana, Ludmilla, Bruno & Marrone, Alok e Alexandre Pires. Ao todo, serão 130 atrações regionais que não compreendem só a música, mas também o teatro e a dança.

Programação de Shows Festa do Pinhão de Lages 2023

2 de junho

Ana Clara

Henrique e Juliano

KVSH

3 de junho

Biquíni Cavadão

Fresno

Roupa Nova

4 de junho

Tay e Nara

Luccas Fernandes

Maiara e Maraisa

7 de junho

Alok

Hugo e Guilherme

Ludmilla

Luan Santana

8 de junho

Dazaranha

Munhoz e Mariano

9 de junho

Hungria

Turma do Pagode

Marcos e Belutti

10 de junho

Rodrigo Dias

Bruno e Marrone

Alexandre Pires

11 de junho

Jads e Jadson

Com as Sapecadas da Canção Nativa e da Serra Catarinense – festivais de música nativista realizados no primeiro fim de semana da Festa do Pinhão no Parque Conta Dinheiro – conterrâneos, turistas e apreciadores do entretenimento e artes veem na Festa Nacional do Pinhão uma possibilidade de se divertirem com muita arte e cultura.

A programação completa e os valores dos ingressos estão no site oficial (festadopinhao.com).