Homem morre após  capotamento na RS-020 na localidade de Faxinal Preto, fronteira com SC

Motorista morre após ser ejetado de caminhão durante capotamento em ribanceira na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul.

Na tarde desta quarta-feira (31), por volta das 14 e 05 min as guarnições do ABTR-78 e ASU-413 foram acionadas para atender a uma saída de pista seguida de capotamento na RS-020 na localidade de Faxinal Preto, Rio Grande do Sul. Ao chegar no local, a natureza da ocorrência foi confirmada, tratando-se da saída de um veículo Ford cargo -2422.

O veículo saiu da pista vindo a capotar várias vezes em uma ribanceira até parar cerca de 200 metros em uma árvore nativa. O ocupante de 41 anos, motorista e único ocupante do veiculo, foi ejetado, ficando cerca de 100 metros da queda inicial. Após avaliação da equipe do ASU-413 foi verificado que o mesmo estava politraumatizado com ausência de sinais vitais. Com a chegada da guarnição do ABTR-78 foi iniciada a retirada da vítima através de içamento com maca mamute e redução de força com auxílio do guincho da viatura. Após retirada da vítima acionou-se o IGP da cidade de Vacaria. Após a chegada do IGP as guarnições retornaram ao quartel.















Fonte: 5° Batalhão de Bombeiros Militar