Começa hoje! Guia completo da Festa do Pinhão: confira ingressos, shows e mapa do evento

Começa neste sexta-feira (2), uma das maiores festas do Sul do Brasil, a Festa Nacional do Pinhão, inicia nesta sexta-feira (02) com atrações e shows nacionais. A 33ª edição vai até 11 de junho no Parque de Exposições Conta Dinheiro, e espera receber 300 mil visitantes, mesmo sob temperaturas negativas na cidade de Lages.

Considerado o maior evento gastronômico e artístico da Serra Catarinense, a festa é organizada pela prefeitura de Lages juntamente com a iniciativa privada, a Ame e Opus Entretenimento. O símbolo da festa é a gralha-azul, espécie de ave imprescindível para a dispersão biológica dos pinheiros brasileiros, e tem como comída típica receitas à base de pinhão.

Os shows

Festa Nacional do Pinhão – 02 de junho.

O show da dupla sertaneja Henrique e Juliano abre o primeiro dia de festa, na sexta-feira, 2 de junho. Conhecidos nacionalmente e queridos pelo público serrano, é a terceira vez que os irmãos se apresentam no evento.

Além da dupla, a festa também contará, no dia de abertura, com o show de Ana Clara, voz feminina que se destaca cantando samba e pagode. No dia também terá música eletrônica com o DJ Luciano Rodrigues, conhecido pelo nome artístico KVSH, que também foi confirmado na programação.

Festa Nacional do Pinhão – 03 de junho.

No segundo dia de Festa Nacional do Pinhão, o palco nacional vai ferver com a apresentação da banda gaúcha de rock, a Fresno. Sucessos como “Desde Quando Você Se Foi”, “Porto Alegre” e “Redenção” serão tocadas no Parque de Exposições Conta Dinheiro.

Para fechar a noite com chave de ouro, ainda no dia 3 de junho, as bandas cariocas, Roupa Nova e Biquini Cavadão, também subirão aos palcos de Lages, com o que há de melhor de pop e rock brasileiro.

Festa Nacional do Pinhão – 04 de junho.

Neste sábado (15), a organização da Festa Nacional do Pinhão 2023 confirmou a dupla sertaneja Maiara e Maraísa como uma das atrações do evento. A apresentação das cantoras será no dia 4 de junho, no palco nacional, no Parque Conta Dinheiro, em Lages.

Além das gêmeas, para o dia 4 de junho também foi anunciado o cantor Lucas Fernandes, dono dos sucessos “Só Não Marca Nóis” e “Segue sua Vida”.

Festa Nacional do Pinhão – 7 de junho.

No dia 7 de junho, quarta-feira, o cantor Luan Santana, a funkeira Ludmila, a dupla Hugo & Guilherme e o DJ baladado Alok, vão subir no Palco Nacional numa noite que promete ser muito especial.

Festa Nacional do Pinhão – 09 de junho.

Já no dia 9 de junho, sexta-feira, os lageanos poderão prestigiar os estilos musicais sertanejo, pagode e hip-hop em uma só noite. A dupla Marcos e Belutti, a Turma do Pagode e o Hungria Hip-Hop agitarão a cidade serrana

Festa Nacional do Pinhão – 10 de junho.

Já no sabadão, dia 10 de junho, shows de pagode e sertanejo serão acompanhados no palco nacional da Festa do Pinhão. O cantor Alexandre Pires e a dupla Bruno & Marrone agitarão a cidade serrana com os sucessos carimbados na música brasileira.

Ingressos e setores

Os ingressos estão sendo vendidos por meio do site do evento neste link, cujo setores são:

PISTA: Setor no formato pista, em pé e com amplo espaço.

ÁREA VIP – Entrada exclusiva; Setor no formato pista, em pé e com amplo espaço; Mais próximo ao palco que o setor Pista.

BACKSTAGE – Entrada exclusiva; Visão privilegiada na frente do palco; Lounge de descanso; Apresentações exclusivas; Área Coberta; Piso Easyfloor; Banheiros exclusivos; Visibilidade exclusiva da aérea dos artistas (camarins, palco e sala de imprensa).

Mapa da festa

Recanto do Pinhão

O “Recanto do Pinhão Aracy Paim” é outro espaço na cidade dedicado aos moradores e visitantes de Lages. Montado na Praça João Costa, a estrutura vai receber entre 1º e 24 de junho, diversos boxes de gastronomia de entidades beneficentes, artesanato e atrações artísticas e culturais da região estarão disponíveis no espaço.

Realeza da Festa do Pinhão

Foto: Alessandra Simionato/Rádio Clube de Lages

Uma das festas populares de Santa Catarina, a Festa Nacional do Pinhão escolheu a realeza da edição de 2023. Mariane de Carvalho Vialli, Ana Maira Scos da Rosa de Oliveira e Maria Getrudes Brusius foram eleitas, respectivamente, como rainha, 1ª e 2ª princesa.