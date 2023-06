3º dia de Festa do Pinhão foi de muita música sertaneja no palco nacional

Um arraso a Dupla lageana Tay & Nara e o cantor Luccas Fernandes animaram público em domingo (4) com entrada gratuita no Parque Conta Dinheiro.

Centenas de pessoas aproveitaram o domingo de sol para aproveitar em família o terceiro dia da 33ª Festa Nacional do Pinhão no Parque Conta Dinheiro, na zona Norte de Lages, na Serra Catarinense, que neste domingo (4) teve entrada gratuita após o cancelamento do show de Maiara & Maraisa, que seria a principal atração do dia.

Sem as gêmeas mais amadas do sertanejo, a programação contou com uma dupla de irmãs muito talentosas e que são pratas da casa. A dupla Tay & Nara subiu no palco por volta das 17h e levantaram o público com um repertório recheado de sucessos, especialmente da dupla Maiara & Maraisa, mas também hits de Marília Mendonça e Simone & Simaria, além de apresentar músicas autorais em uma apresentação que aproximadamente 01h30.

Na sequência foi a vez de Luccas Fernandes subir ao palco e fazer o público presente cantar do início ao fim com grandes sucessos da música sertaneja tanto as da atualidade como “Bombonzinho” de Israel & Rodolffo com Ana Castela passando por “Arranhão” de Henrique & Juliano e muitas outras. Além disso, o cantor apresentou os seus sucessos como “Só Não Marca Nóis” e “Seu Flanelinha”.

A programação da Festa Nacional do Pinhão continua nesta segunda-feira (5) com atrações locais no palco principal, são elas: Anjos de Plantão, Leander Sá, Edson Augusto e Madeira de Lei. A entrada será gratuita.