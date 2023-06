Grande final da Sapecada da Canção Nativa movimentou o espaço nativista na Festa do Pinhão; Veja vencedores

A grande final da 29ª Sapecada da Canção Nativa encheu o palco nativista da Festa Nacional do Pinhão na última noite de terça-feira (06), em Lages, na Serra Catarinense. Considerado um dos maiores festivais de música nativista da América Latina, a competição.

Pessoas de todas as querências prestigiam a final que apresenta 16 composições inéditas e classificadas na Sapecada da Serra Catarinense e no primeiro dia de Sapecada da Canção Nativa. O Parque de Exposições Conta Dinheiro, onde ocorre a festa, recebe os serranos e turistas na cidade.

A 29ª Sapecada da Canção Nativa teve 16 composições inéditas apresentadas na 33ª Festa Nacional do Pinhão. Na madrugada desta quarta-feira (07), o resultado final do evento foi divulgado: a música Rancho de Adobe foi a grande vencedora da competição.

A composição premiada, do ritmo milonga, foi interpretada na Festa do Pinhão por Daner Marinho, com Lucas Gross, Mauro Silva e Odair Teixeira. A letra é de Evair Suarez Gomez, melodia de Mauro Silva e Lucas Gross.

Na opinião de fãs, críticos e outros especialistas ou não em música, o festival deste ano já demonstrou sua complexidade na edição da 21ª Sapecada da Serra Catarinense realizada no domingo (4). Segundo o coordenador geral das Sapecadas, Mário Arruda, os jurados tiveram uma missão muito complicada para escolher as melhores. “Em um festival como esse, sempre esperamos por disputas difíceis, e essa edição não foi diferente”, comenta.

Considerado um dos maiores festivais de música nativista da América Latina, a competição foi transmitida ao vivo pela Rádio Clube de Lages. Na fase final, concorreram as classificadas da Sapecada da Canção Nativa e da Sapecada da Serra Catarinense.

Veja os vencedores:

1º Lugar

TÍTULO DA COMPOSIÇÃO:RANCHO DE ADOBE

AUTOR DA LETRA: EVAIR SUAREZ GOMEZ

AUTOR DA MÚSICA: MAURO SILVA E LUCAS GROSS

RITMO:MILONGA

INTÉRPRETES: ODAIR TEIXEIRA. DANER MARINHO, MAURO SILVA E LUCAS GROSS

VIOLÃO:ODAIR TEIXEIRA

VIOLÃO: LUCAS GROSS

GUITARRÓN:DANER MARINHO

CONTRABAIXO:APARICIO MAIDANA

CORDEONA:MAURO SILVA

RECITADO: EVAIR SUAREZ GOMEZ

2º Lugar:

TÍTULO DA COMPOSIÇÃO: CONCEITOS

AUTOR DA LETRA: ERON VAZ MATTOS

AUTOR DA MÚSICA: JOCA MARTINS

RITMO: MILONGA

INTÉRPRETE: JOCA MARTINS

VIOLÃO:HIGOR ESTREMERA

VIOLÃO:ANDRÉ TEIXEIRA

VIOLÃO: QUINTO OLIVEIRA

BAIXO:CARLOS DE CÉSARO

GUITARRÓN: LUCIANO FAGUNDES

3º Lugar:

TÍTULO DA COMPOSIÇÃO: BASTO DO AVÔ TROPEIRO

AUTOR DA LETRA: DUDI MARAFIGO E EDUARDO SCHMIDT

AUTOR DA MÚSICA: RICARDO OLIVEIRA

RITMO: MILONGA

INTÉRPRETE: RICARDO OLIVEIRA

VIOLÃO E VOCAL: MARLUS PEREIRA

VIOLÃO: DUDI MARAFIGO

GUITARRÓN: RICARDO OLIVEIRA

ACORDEON: GABRIEL MACULAN

CONTRABAIXO: ADILSON OLIVEIRA

VIOLONCELLO: RICCIERI LUIS

VIOLINO: ISRAEL DUTRA

Música mais popular:

TÍTULO DA COMPOSIÇÃO: DESPERCEBIDO

AUTOR DE LETRA: DUDI MARAFIGO

AUTOR DA MÚSICA: RICARDO OLIVEIRA

RITMO: CHOTE

INTÉRPRETE E VIOLÃO: RICARDO BERGHA

VIOLÃO E VOCAL: RICARDO OLIVEIRA

VIOLÃO AÇO E VOCAL: BRUNO ARRUDA

CONTRABAIXO E VOCAL: ARTHUR ALMEIDA

GUITARRON: DUDI MARAFIGO

GAITA BOTONEIRA: INGRID DORS

MELHOR INTÉRPRETE – JOCA MARTINS

MELHOR INSTRUMENTISTA – DANIEL ZANOTELLI – TEMA DE UM ADEUS

MELHOR LETRA – ERON VAZ MATOS – CONCEITOS

MELHOR ARRANJO – RANCHO DE ADOBE

MELHOR MELODIA – MENSUAL

MELHOR CONJUNTO VOCAL – DE QUEM PLANTA E COLHE

MELHOR TEMA CAMPEIRO – COXONILHO

MELHOR TEMA REGIÃO SERRANA – TIO BASTIA