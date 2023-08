II Sarau da Prenda Jovem GAC Raízes do tempo com o grupo “Os Mateadores” no próximo sábado (12)

Debutar. Para a menina-moça, completar 15 anos é o marco de uma nova fase. E GAC Raízes do tempo, convida a toda comunidade Joaquinense e as querências vizinhas para prestigiar o II Sarau da Prenda Jovem, baile de debutantes à moda gaúcha que acontecerá no próximo sábado dia 12 de agosto no Clube Astréa com animação baile com o renomado grupo os Mateadores.

O sarau é um dos eventos mais majestosos e aguardados pelas jovens da época. “No vocabulário da tradição gaúcha é carinhosamente denominado Sarau da Prenda Jovem a moda gaúcha, onde meninas, com idades de 13 a 16 anos, são apresentadas a sociedade, simbolizando o rito de passagem da infância para a mocidade das jovens prendas”.

Todo o encanto deste momento será vivenciado pelo Raízes do Tempo com a realização do tradicional Sarau da Prenda Jovem. E este ano são 14 Prendas Jovens que serão apresentadas à comunidade tradicionalista, marcando o início de uma bela fase, a juventude!

“São 14 prendas, as mais belas prendas, com seus vestidos rodados, serão recebidas pelos seus pais ou responsáveis, padrinhos e par de honras e vão adentrar ao salão do clube Astréa e junto com seus familiares e convidados viajarão no tempo em um ato solene, ao som de sua música preferida e a moda tradicionalista que reflete o sentimento de ser prenda desta tão respeitável entidade tradicionalista”.

Será uma noite repleta de emoções.

O objetivo do Sarau da Prenda Jovem é ressaltar a importância da cultura gaúcha e valorizar a juventude, proporcionando um momento único para as debutantes e suas famílias.

Confira as Prendas:

Anastácia Pereira Velho Dutra

Mariany Barbosa Velho

Naiana Borges

Maxsielen Ribeiro Martins

Maria Clara da Silva

Maria Clara Rosa de Jesus

Gabrielly Andrade Soares

Carolini Santos Garcia

Paula Dalila Cassão Nesi

Yohana Gabriely Borges

Livya Ferreira Muniz Lima

Ana Júlia Della Justina Nunes

Raissa Salvador

Alana Granemann Paes

Esperamos por você no Clube Astréa, no sábado, dia 12 de agosto, a partir das 22h00. Venha celebrar os 15 anos das Prendas Jovens de forma tradicional e inesquecível.

O cerimonial terá início às 22h00, logo após acontece o baile que será animado pelo grupo musical Os Mateadores! O traje é gaúcho.

“Os Mateadores” ganhou força através de um trabalho sério, de músicos competentes e de alto nível, o que proporciona tranquilidade e segurança para nossos clientes. Através destes anos, Os Mateadores fizeram da estrada uma fiel companheira e já percorreram grande parte do país sempre levando a música e o estilo fandangueiro, tendo forte atuação nos três estados do sul principalmente, com passagens periódicas nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, além de apresentações nos países vizinhos do Uruguai e Paraguai.

Não fique de fora deste evento único, venha prestigiar as Prendas Jovens e celebrar conosco esse momento especial. Traga sua família e amigos e aproveite uma noite de muita tradição e diversão.