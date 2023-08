Brilho e Tradição – 2º Sarau da Prenda Jovem do GAC Raízes do Tempo em Imagens

No último sábado, dia 12, o Clube Astréa abriu suas portas para receber o 2º Sarau da Prenda Jovem, um evento marcante organizado pelo Grupo de Arte e Cultura (GAC) Raízes do Tempo e animado pelo Conjunto Os Mateadores. A noite foi repleta de elegância, música e homenagens, celebrando a juventude e a tradição com a participação de 14 debutantes que brilharam como estrelas durante o desfile.

A atmosfera única serviu como um cenário perfeito para o desfile da Prenda Jovem, proporcionando um ambiente sofisticado e acolhedor para todos os presentes. O evento trouxe à tona o compromisso do GAC Raízes do Tempo em manter viva a cultura e as tradições gaúchas, ao mesmo tempo em que oferece um espaço para se expressar artisticamente.

Veja o Vídeo:

Uma das peças centrais deste sarau, além dos desfiles, foi o reconhecimento de personalidades como foi a homenagem aos patronos do GAC, Tino e Zilma Nesi, cuja dedicação e apoio têm sido fundamentais para o crescimento e sucesso do grupo. Os padrinhos da noite, Vicente Celestino Pinto de Arruda e Elane Nunes Andrade, também receberam merecidas homenagens.

O evento foi um verdadeiro sucesso, mostrando mais uma vez a capacidade do GAC Raízes do Tempo de promover momentos memoráveis e ressaltar a importância da cultura e das tradições gaúchas. A emoção, a alegria e a união presentes na noite deixaram claro que o legado cultural gaúcho está vivo e prosperando, graças ao comprometimento de todos os envolvidos.

Veja as imagens:

O 2º Sarau da Prenda Jovem no Clube Astréa reafirmou a vitalidade da juventude, a força das tradições e a importância de reconhecer aqueles que contribuem para preservar e promover nossa herança cultural. O GAC Raízes do Tempo continua a se destacar como um verdadeiro guardião do passado, enquanto ilumina o caminho para o futuro.