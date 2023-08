Posto 21 da PMRv no mirante da Serra do Rio do Rastro, alcança feito histórico ao não registrar acidentes no mês de Julho na Serra Catarinense

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) se orgulha em anunciar um feito histórico na área do Posto 21, que fica localizado no mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra. Durante o mês de férias, período em que foi registrado grande fluxo de visitantes na região serrana, a atuação pontual da PMRv é refletida na ausência de acidentes na área coberta pelo posto rodoviário.

O resultado obtido é fruto de diversos fatores. Entretanto, é importante destacar que, dentro das possibilidades, a PMRv não mediu esforços na prevenção. Diversas ações de fiscalização e conscientização foram realizadas. Materiais informativos foram distribuídos e palestras interativas ministradas.

O feito alcançado pelo Posto 21 da PMRv representa uma redução significativa nos índices de acidentes rodoviários durante o período de alta temporada de inverno. Comparado ao mesmo período do ano passado, agora em 2023 foi registrada a ausência total de acidentes, com e sem vitimas, na região.

Levantamento de acidentes, na área do Posto 21, no mês de julho dos últimos 5 anos:

Julho 2019: 8 acidentes

Julho 2020: 7 acidentes

Julho 2021: 6 acidentes

Julho 2022: 4 acidentes

Julho 2023: nenhum acidente

“Estamos extremamente felizes com os resultados alcançados. A ausência de acidentes é uma conquista e também reflexo direto de todo o nosso empenho e comprometimento para com a segurança viária“, avaliou o comandante do Posto 21, 2º Sargento Erlon Natalino Cantelli.