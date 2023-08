Conheça as vantagens da poda e condução da macieira

A poda e a condução são alguns dos principais manejos da macieira. As práticas buscam proporcionar equilíbrio entre as partes vegetativa e frutífera da planta, formando órgãos frutíferos como esporões, lamburdas e brindilas ao longo dos ramos, resultando num formato de planta que favoreça a penetração da luz no dossel vegetativo e nos tratos culturais. Em resumo, é uma forma de ajudar a natureza a produzir mais e melhor.

Com base na importância do tema, o escritório municipal da Epagri em São Joaquim promoveu, em junho, reuniões técnicas que alcançaram mais de 100 fruticultores e jovens rurais nas comunidades de Chapada Bonita, Costa Antonina e São Sebastião da Várzea.

Marcelo Cruz de Liz, extensionista rural da Epagri em São Joaquim, ministrou os cursos, que abordaram teoria e prática de manejo da poda e condução em baixa e alta densidades, os sistemas de condução, e os novos porta-enxertos da série Geneva, de origem da Universidade de Cornell, nos EUA.

Durante as reuniões, Marcelo destacou o potencial que os os manejos de poda e condução da macieira apresentam para a região de São Joaquim, resultando em práticas mais eficientes e facilitando os tratos culturais, com alta produtividade e qualidade dos frutos. Uma das dificuldades é o alto custo de implantação e a necessidade de conhecimento e tecnologia. “Entretanto, desde que bem implantados, oferecem retorno técnico e econômico, como foi observado nos eventos”, descreve o extensionista.

“A poda e a condução são fundamentais para equilibrar o vigor dos ramos e a formação de estruturas frutíferas, proporcionando maior entrada e interceptação da luz solar, e a renovação sistemática de ramos, promovendo o equilíbrio entre a parte vegetativa e frutífera, finaliza o engenheiro-agrônomo.

Saiba mais sobre poda e condução e sua importância para o ciclo produtivo da macieira:

Poda de formação

É muito importante para determinar a estrutura da planta, seja ela em líder central, mais comum na região, ou nos novos sistemas de condução. Nos dois casos, é necessária a formação de um líder central e ramos principais ao longo do tronco. “Por isto a importância de ter uma muda de qualidade, com os padrões exigidos pela legislação, viveiro registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), com responsável técnico, nota fiscal, material propagativo como porta-enxerto e cultivar de qualidade, como mostrado nas reuniões”, alega o extensionista.

Poda de frutificação

Realizada após o terceiro ano da planta, visa uma renovação sistemática de ramos frutíferos, retirando-se ramos que estejam competindo com o líder. Devem ser retirados ramos que apresentem diâmetro maior do que 1/3 em relação ao líder central, bem como os ramos carregadores ou laterais que estejam muito vigorosos em relação aos principais.

Também devem ser retirados os ramos mal colocados, danificados ou doentes e que estejam sombreando a planta, principalmente os ramos na parte alta e mediana da macieira, que ocasionam falta de luz interna na planta toda. A falta de luz influencia a fotossíntese, que é dependente da superfície foliar. “Com menos luz, há menor formação de fotoassimilados, o que pode interferir diretamente na formação de órgão frutíferos, gerando vigor excessivo, que resulta no desequilíbrio da parte vegetativa com a produtiva”, explica Marcelo. A falta de luz influencia ainda todo o processo de indução e diferenciação floral, que ocorre durante o período de primavera e verão.

Poda verde

Prática importante principalmente em pomares em alta densidade e novos sistemas de condução. É realizada no verão, para controle do crescimento vegetativo, com efeito inibidor sobre este, diminuindo a relação entre folhas e frutos. Favorece o suprimento de cálcio nos frutos, melhora a coloração das frutas, além de ser importante no processo de formação de gemas floríferas no oferecimento de maior luminosidade no interior das plantas.

Poda de renovação

É uma poda realizada em plantas mais velhas, que necessitam de renovação da parte vegetativa/produtiva, com objetivo de formar novas estruturas produtivas e maior entrada de luz na parte interna das plantas.

Condução

A condução é fundamental no período de formação das plantas, de forma a promover o arqueamento dos ramos laterais num ângulo de 90° a 120° em relação aos ramos líder ou principal. Marcelo lembra que a recomendação é de que, quanto menor a distância entre plantas, mais intensa deve ser a inclinação do ramo, o que reduz seu vigor e favorece a formação de gemas floríferas e equilíbrio no crescimento das plantas.

A condução em sistema de líder central adapta-se tanto para alta como baixa densidade de plantio, apresentando derivações, como: tall spindle, bi dimensional, bi-axel, muro frutal, multi líder e V-trellis.

Os participantes das reuniões conheceram os novos sistemas de condução da macieira. Eles visam obter frutas de melhor qualidade, com maior exposição à iluminação solar, melhor formação de gemas floríferas, maior eficiência no manejo de plantas, maior precocidade, produtividade e facilidade nos tratos culturais. “Buscam facilitar ainda a mecanização, como poda e colheita, evidente que cada sistema com suas particularidades de formação e manejo de plantas”, esclarece o extensionista.

No sistema bi-dimensional as plantas são dispostas sobre um sistema sustentado com palanques e arames, por onde ramos são conduzidos. Os arames devem ser colocados a cada 0,5m de distância, com sete a nove arames por fileira, formando uma prateleira de ramos e frutos, de tal forma que temos comprimento e altura das plantas.

No sistema tall spindle, que é uma variação do líder central, a macieira é conduzida em formato de líder central, formando um planta mais estreita e compacta, com macieiras de até 3,5m de altura e condução de ramos em ângulos de 90° a 120°. Ramos vigorosos são retirados e substituídos ao longo das safras.

No sistema bi-axel (dois eixos), as plantas são conduzidas de tal forma que formem dois eixos, resultando numa bifurcação com ângulo em torno de 40°. Estes dois ramos principais estarão conduzidos no arame ao longo da fileira na diagonal.

No sistema multi líder, as plantas são conduzidas com um ou dois braços, a uma altura de 0,7m do solo, de onde saem os ramos que serão conduzidos como líderes no arame, compreendendo o comprimento e a altura.

No muro frutal as plantas são conduzidas num sistema de palanques e arames, numa forma trapezoidal. A parte baixa da planta terá uma base de aproximadamente 0,80m e a parte de cima 0,40m, com ramos curtos. Neste sistema, teremos o comprimento versus altura e largura, porém, com boa incidência de luminosidade e produtivo.

No sistema V-Trellis, temos as plantas dispostas sobre um aramado num ângulo de 40°, aproximadamente, e conduzidas no arame de tal forma que fiquem bem expostas à luz, com comprimento e altura, obtendo frutas de qualidade e alta produtividade. O inconveniente deste sistema é o custo muito alto para implantação.

Porta-enxerto

Os participantes dos cursos também conheceram uma unidade demonstrativa com os novos porta-enxertos da série Geneva, da Universidade de Cornell: CG 210, CG 814, CG 202 e CG 213.

Estes porta-enxertos apresentam algumas características interessantes, como: resistente ao pulgão lanígero, podridão do colo, fogo bacteriano e doenças de replantio. Também apresentam menor formação de burrnots, são precoces, produtivos e oferecem frutos de alta qualidade.

Frutificação

A frutificação é uma das maneiras para controlar o crescimento dos ramos e o tamanho das plantas, com a realização de práticas agrícolas, como:

Poda de frutificação

Anelamento das plantas

Incisão anelar nas gemas vegetativas

Evitar poda de inverno vigorosa

Práticas de manejo da copa

Poda de raízes

Uso adequado de nutrientes, principalmente nitrogênio

Realizar poda verde

Arqueamento dos ramos

Uso de produtos químicos para controle do vigor

Uso de porta enxertos anões ou semi-vigorosos

Desfolhas das plantas

Marcelo Cruz de Liz, extensionista rural da Epagri em São Joaquim

Por Isabela Schwengber, jornalista, Epagri