Maçã/Cepea: Demanda aquecida e controle da oferta elevam preços

Durante esta semana (15 a 18/08), a comercialização de maçã nas regiões classificadoras do Sul manteve um bom desempenho. O aumento das temperaturas, combinado à uma oferta limitada caracterizada pelo controle dos estoques, impulsionou os valores de venda para todas as variedades.

Por exemplo, a gala 165 Cat 1 foi vendida a R$ 101,67/cx de 18 kg, aumento de 3% em relação à semana anterior. Similarmente, a fuji 165 Cat 1 foi vendida a R$ 104,85/cx de 18 kg, avanço de 10% na mesma comparação.

Para as próximas semanas, está previsto que a oferta continue controlada. Porém, a proximidade do final do mês gera apreensões devido à redução do poder de compra dos consumidores nesse período.

Fonte: Cepea/Hortifruti