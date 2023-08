Maçã/Cepea: Apesar do fim de mês, mercado segue positivo

Nesta semana (21 a 25/08), embora o fim do mês esteja se aproximando, o mercado das maçãs continuou positivo nas regiões classificadoras do Sul do País. Habitualmente, as vendas se desaceleram nos últimos dias do mês, já que os consumidores têm menos capital disponível. No entanto, a redução foi mais ligeira que o usual até o momento.

Assim, juntamente ao controle de oferta por parte dos agentes, as cotações se sustentaram e até subiram para alguns perfis. A gala 165 Cat 3 foi vendida a R$ 69,33/cx de 18 kg na média das regiões, aumento de 7% em relação à semana anterior. No mesmo contexto, a fuji 165 Cat 3 foi vendida a R$ 68,4/cx de 18 kg, avanço de 5% na mesma comparação.

Para a próxima semana, a queda de demanda pode se acentuar pela virada do mês. Porém, classificadores deverão segurar a abertura dos estoques, a fim de manter bons preços.