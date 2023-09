Programa de polinização será lançado na Festa Nacional da Maça; entenda

O Secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colatto, lançará durante a abertura oficial da 23ª Festa Nacional da Maçã, em São Joaquim, no dia 7 de setembro, o Programa Poliniza Santa Catarina. Pioneiro no Brasil, o programa visa beneficiar, especialmente, os pequenos produtores de maçã. Os que forem qualificados, terão a oportunidade de contratar serviços de polinização por abelhas com financiamento a juro zero e prazo de pagamento estendido para 5 anos.

Voltado principalmente para produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o Poliniza Santa Catarina será um marco significativo para a agricultura catarinense, e particularmente para os pequenos produtores de maçã na região da Amures.

Para o presidente da Amures, prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, o Poliniza Santa Catarina via fortalecer a agricultura familiar. “Vai incentivar tanto a produção de maçã e pêra, quanto de outras frutas, além de incrementar a produção de mel”, comenta o prefeito.

Ele permitirá aos produtores melhorar a produtividade e a qualidade de frutas, grãos e hortaliças. O convite aos produtores para conhecer o programa está sendo feito pela prefeitura de São Joaquim em uma parceria entre a Secretaria de Estado de Agricultura e a Epagri.