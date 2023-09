Juntos pela Vida! CAPS de São Joaquim promove ações significativas em apoio ao Setembro Amarelo

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de São Joaquim está se destacando neste mês de setembro ao organizar uma série de ações especiais em apoio à campanha Setembro Amarelo, que tem como objetivo a conscientização e prevenção ao suicídio. Com uma programação diversificada, o CAPS visa promover diálogos sobre saúde mental e valorização da vida.



Para dar início às atividades, no dia 1º de setembro, o CAPS irá realizar palestras voltadas para os profissionais da área da saúde. A renomada psicóloga Raquel Alessandra Pacheco Santos, especialista em saúde mental, será a palestrante do evento. Ela abordará temas essenciais relacionados à saúde mental e estratégias de valorização da vida, trazendo informações valiosas para os participantes.



Em uma abordagem voltada para a comunidade, o CAPS programou o evento “CineCaps” para o dia 12 de setembro. Durante esse dia especial, serão exibidos filmes que abordam a importância da valorização da vida. As famílias dos pacientes do CAPS terão a oportunidade de desfrutar de um dia de cinema e reflexão, fortalecendo os laços com seus entes queridos.

A educação também será parte integral dessas ações, com a exibição do mesmo filme para alunos do ensino médio das escolas estaduais e particulares, assim como para os alunos do 9º ano das escolas municipais. Essa iniciativa visa sensibilizar os jovens sobre a temática da saúde mental e incentivá-los a promover um ambiente mais acolhedor para todos.

Os idosos da comunidade também não foram esquecidos. No dia 14 de setembro, o CAPS irá realizar um encontro especial para esse grupo, onde o filme sobre a valorização da vida será exibido. Essa ação busca atingir diferentes faixas etárias e disseminar a importância de cuidar da saúde mental em todas as fases da vida.

Encerrando o mês de conscientização, no dia 28 de setembro, o CAPS irá direcionar suas atividades para a rede de atenção psicossocial do município. O foco será a exibição do filme, seguida de uma discussão enriquecedora sobre os protocolos de atendimento em saúde mental.

O Centro de Atenção Psicossocial de São Joaquim reafirma seu compromisso com a saúde mental da comunidade, oferecendo uma programação diversificada e significativa durante todo o mês de setembro. As ações propostas não apenas fomentam a conscientização sobre o Setembro Amarelo, mas também incentivam conversas abertas e apoio mútuo para aqueles que enfrentam desafios em relação à saúde mental.

Com informações: Prefeitura Municipal de São Joaquim