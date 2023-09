Sicredi conquista zona de excelência na satisfação dos associados

O Sicredi alcançou, em julho, o nível de recomendação de 75,23% entre seus mais de 7 milhões de associados, resultado que o coloca na zona de excelência. Tendo como um dos seus diferenciais o relacionamento próximo, a instituição teve como principal fator das notas promotoras (9 e 10 em uma escala de 0 a 10) o atendimento nas mais de 2,5 mil agências distribuídas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Entre as avaliações promotoras, 79% tiveram como motivo principal o Atendimento prestado nas agências, seguido pela satisfação com os Produtos (7,7%) e Canais (7,6%). Todos os segmentos de públicos atendidos pelo Sicredi – Pessoa Física (PF), Pessoa Jurídica (PJ) e Agro – apresentaram evolução positiva em comparação a julho de 2022, sendo que o aumento do índice de PJ foi maior nesta edição, com crescimento de 3,3 pontos percentuais na satisfação.

“De Norte a Sul, o relacionamento próximo é o grande diferencial do Sicredi. Nós buscamos proporcionar uma experiência humanizada em nossos canais físicos e digitais e os associados têm reconhecido isso por meio das suas avaliações, o que nos enche de orgulho e motivação”, celebra a diretora executiva de Marketing e Experiência do Sicredi, Cristina Duclos.

Para atribuir o nível de satisfação dos associados, a instituição usa o método NPS, criado pela Bain & Company e aplicada em todo o mundo, que avalia a percepção da experiência de relacionamento com a marca e permite o acompanhamento deste indicador a cada mês. Nesta edição da pesquisa, foram realizadas mais de 167 mil entrevistas por telefone para obtenção das informações, entre julho de 2022 e agosto de 2023.

