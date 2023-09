Faltam cinco dias para a 23ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim de 7 a 10 setembro

A Capital Nacional da Maçã e Capital Nacional de vinhos finos de altitude te espera, pois está chegando a tão esperada festa onde será momento para celebrar à maçã, na 23ª Festa Nacional da Maçã, que acontecerá de 07 a 10 de setembro na encantadora cidade de São Joaquim, reconhecida por produzir as melhores maçãs do país.

O Parque Nacional da Maçã já está totalmente preparado para receber os visitantes durante os quatro dias de festa, onde a cultura local e a música desempenharão papéis de destaque.

Um dos pontos altos da Festa Nacional da Maçã é a riqueza da cultura e da música locais. O Palco Gala será o epicentro dessa celebração, com apresentações que resgatarão as raízes da região e honrarão o tradicionalismo. Os músicos locais terão a oportunidade de brilhar sob os holofotes, proporcionando uma experiência autêntica e envolvente para o público.

No Palco Fuji, grandes nomes da música nacional marcarão presença, oferecendo performances inesquecíveis que farão vibrar o público presente

A programação musical continua com um elenco de estrelas. Na quinta Munhoz e Mariano abrem o evento, na sexta-feira, o carismático Zé Felipe tomará o palco, seguido por Launa Prado e Reação em Cadeia no sábado, que prometem manter a energia contagiante do evento. No domingo, a despedida do evento será marcada pelo emocionante show de encerramento de Diego e Victor Hugo, trazendo um fim espetacular para quatro dias de festa intensa.

Além dos shows regionais e das apresentações musicais, haverá competições de rodeio crioulo e uma emocionante mostra de vinhos finos de altitude, destacando a rica produção vitivinícola da região.

Os visitantes também terão a oportunidade de desfrutar da gastronomia local, conhecendo pratos e iguarias à base de maçã, e explorar stands relacionados à agricultura e produção de maçã, enriquecendo ainda mais a experiência de quem participar dessa festa única.

A 23ª Festa Nacional da Maça que celebrará não apenas a produção da fruta, mas também a rica cultura e música da região de São Joaquim. Reserve os dias de 07 a 10 de setembro em seu calendário e venha fazer parte dessa celebração única. A cidade de São Joaquim espera ansiosamente por sua presença nesse evento que promete encantar todos os presentes.

Ingressos:

https://linktr.ee/ugionishowss