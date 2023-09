Faleceu neste sábado 9 setembro, um grande Homem um grande Comunicador, um grande Escritor, um grande Fotógrafo.

Grande escritor, radialista da Difusora durante muitos anos, fotografava com muita essência evidenciava as maravilhas da natureza em especial aspecto do interior de São Joaquim. E tinha a delicadeza de homenagear a seus amigos do face nos aniversários, com mensagens brilhantes.

Silvio Silveira Filho, a disponibilidade , carinho e conhecimento que repassavapara as as criança , falando sobre profissões em especial poesia ,e ainda autografava seus livros .

Que Deus conforte os familiares que ficam neste momento de transição.