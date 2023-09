“Apiários Real: O Sabor de São Joaquim no Mel de Melato de Bracatinga destaque na Festa Nacional da Maçã”

A 23ª Festa Nacional da Maçã, que ocorreu recentemente em São Joaquim, proporcionou aos visitantes a oportunidade de conhecer empresas de São Joaquim na Serra Catarinense que produzem produtos exclusivos e de alta qualidade. São Joaquim é reconhecida por possuir quatro Indicações Geográficas, que atestam a excelência e exclusividade de certos produtos da região. E uma das empresas destacadas durante o evento foi o Apiários Real, que há mais de 3 décadas se dedica à produção de produtos e derivados do mel com tradição e qualidade, tendo a natureza como sua principal parceira. O destaque durante a festa nacional da maçã, foi para o “Mel de Melato de Bracatinga”, considerado um dos melhores mel do mundo. Esse mel é produzido em São Joaquim e possui o selo de Indicação Geográfica (IG), que garante sua autenticidade e qualidade excepcional.

Na foto no Estande do Apiários Real o apicultor proprietário Joel de Souza Rosa e sua esposa Jaqueline pioneiros na produção de mel em São Joaquim

A visita à Festa Nacional da Maçã permitiu aos visitantes degustar os produtos da Indicação Geográfica, incluindo o mel de melato de Bracatinga. No estande do Apiários Real, os visitantes puderam conhecer e degustar esse mel único, que é considerado uma verdadeira poção mágica, resultado de combinações especiais. Além disso, a empresa ofereceu outros produtos deliciosos feitos com essa iguaria exclusiva.

São Joaquim que é um dos poucos locais do mundo a possuir quatro Indicações Geográficas que reconhece a qualidade e exclusividade de certos produtos, e mel de melato de Bracatinga é premiado e detentor do selo de Indicação Geográfica Ig), reconhecimento que ressalta sua qualidade excepcional e a importância do produto para São Joaquim e região. A Indicação Geográfica assegura que o mel é produzido de acordo com padrões rigorosos e em uma região específica, garantindo sua autenticidade e valor no mercado nacional e internacional.

E no Apiários Real, através do excelente trabalho de Joel de Souza Rosa e sua esposa Jaqueline e sua equipe que há décadas trabalham com mel e seus derivados. Além de encontrar o mel de melato da Bracatinga, também os visitantes durante a festa puderam ter à disposição saborosos produtos feitos com a iguaria única no mundo.

A participação na Festa Nacional da Maçã proporcionou aos visitantes a oportunidade de conhecer e apreciar esses produtos únicos, contribuindo para a divulgação e valorização da produção local de São Joaquim.