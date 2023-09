“Rancho San Lorenzo Consagra o Supremo Grande Campeão com o Touro Hereford na 6ª Exposição da ARCS Realizada na 23ª Festa Nacional da Maçã 2023”

Anualmente, a ARCS – Associação Rural de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra Catarinense, realiza a exposição e leilão de REPRODUTORES E MATRIZES, juntamente com a Festa Nacional da Maçã em São Joaquim, onde ocorre o Julgamento das Raças, observando a qualidade, características, genética e rusticidade dos animais em exposição.

O TOURO HEREFORD RANCHO SAN LORENZO 192, com pai (NJW 78P TWENTYTWELVE 190Z ET) e mãe (CELINA DA ILHA), nascido em 16/06/2021, foi CONSAGRADO O SUPREMO GRANDE CAMPEÃO, com destaque entre todas as raças expostas na ocasião. Para o Rancho SAN LORENZO, este é o resultado de muita dedicação e trabalho no melhoramento genético da raça, buscando sempre a excelência no resultado.

Agradecimento especial a todos os produtores envolvidos na Associação, pois somente na união de forças e no incentivo entre todos compartilhamos momentos e prêmios como este.

O Rancho SAN LORENZO mantém venda permanente de reprodutores em sua propriedade e através do WhatsApp (49) 99913 0555.”