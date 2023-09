Confirmada presença do ministro do Turismo Celso Sabino dia 13 de outubro na Serra Catarinense

O ministro do turismo Celso Sabino de Oliveira visitará Lages, dia 13 de outubro e terá encontro com os prefeitos da Amures. A confirmação da agenda aconteceu na tarde desta sexta-feira (22), em reunião do coordenador Regional Sul da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo – Embratur, Luciano Cezar Boico, com o secretário executivo da Amures, Walter Manfroi.



O encontro na sede da Amures, contou com presença da Assessora de Comunicação da Regional Sul da Embratur, Francine Canto, a assessora da deputada federal Ana Paula Lima, Cláudia Brati, a assessora de turismo da Amures, Ana Vieira e o assessor do deputado estadual Lucas Neves, Maurício Batalha.



Segundo Luciano Boico, o ministro será recebido pelos prefeitos em almoço e terá reunião durante a tarde para tratar de pautas comuns dos municípios. “O ministro acolherá reivindicações da Serra Catarinense e será um momento importante para esta região”, disse Luciano Boico. Técnicos do ministério devem acompanhar o ministro assim como parlamentares da base do governo.

O presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, poderá estar presente no encontro, dependendo apenas de confirmação de agenda. Assim como o secretário de Estado do Turismo Evandro Neiva. Na reunião desta sexta-feira, foi apresentado um vídeo sobre o Selo Serra Catarinense Sustentável, que está classificado este ano, entre os concorrentes ao Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, a ser anunciado em 22 de novembro.