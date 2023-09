Empresa Effectus se prepara para entrar no mercado europeu e revolucionar a agricultura

A Effectus Fertilizantes, uma empresa brasileira com mais de 30 anos de experiência no mercado de fertilizantes, está se preparando para expandir sua atuação para o mercado europeu. Fundada em São Joaquim, Santa Catarina, a empresa tem desempenhado um papel crucial na melhoria da produtividade agrícola no Brasil e Angola e agora planeja levar sua inovação e eficácia para a agricultura europeia.

A expansão da Effectus para o mercado europeu está sendo acompanhada por Hudson Cavalcante, renomado gestor de novas tecnologias sustentáveis de Alagoas, que possui associação com um investidor português. Este movimento marca um passo significativo para a empresa, que já possui uma presença marcante no mercado nacional e agora busca explorar oportunidades internacionais.

O mercado europeu apresenta uma demanda crescente por tecnologias agrícolas sustentáveis e eficazes. A Effectus Fertilizantes destaca-se por oferecer uma linha completa de fertilizantes, incluindo um produto exclusivo com enxofre 100% solúvel em água. Esse diferencial tem atraído a atenção de produtores e autoridades agrícolas em todo o mundo.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com sede em Paris, França, tem demonstrado interesse na expansão de Fertilizantes para o mercado europeu. A OCDE, composta por 38 países membros, busca promover práticas agrícolas sustentáveis e tecnologicamente avançadas, tornando-se um parceiro estratégico para a empresa brasileira.

O apoio local à iniciativa da Effectus Fertilizantes também é notável. Álvaro Vasconcelos, presidente da Fael (Federação Nacional da Agricultura e Pecuária do Alagoas), cuja organização possui 6.000 associados de pequenos a médios produtores no estado, manifestou seu entusiasmo pelo potencial da empresa em melhorar a agricultura europeia.

Além disso, o pesquisador da Embrapa Alagoas, Antônio Santiago, ex-secretário de agricultura do estado, e Álvaro, consultor do estado de Alagoas ligado à secretaria da fazenda para performance na área de tecnologia, também expressaram apoio à expansão internacional da Effectus Fertilizantes.

O empresário Gabriel Matos de Souza, representante da Effectus, comentou sobre o compromisso da empresa em trazer inovação e eficácia para o mercado europeu. Ele ressaltou que o produto exclusivo da empresa, com enxofre 100% solúvel em água, tem o potencial de revolucionar a agricultura europeia da mesma forma que tem beneficiado os agricultores brasileiros.

Com sua sólida reputação e produtos inovadores, a Effectus Fertilizantes está se preparando para entrar no mercado europeu e contribuir para o avanço da agricultura sustentável na região. Sua presença promete trazer novas soluções e oportunidades para os produtores europeus, enquanto solidifica sua posição como líder no setor agrícola global.