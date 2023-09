Mycchel Legnaghi, novo Presidente eleito para o COMDESTUR de São Joaquim promete impulsionar o turismo local

Na noite de 28 de setembro, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Turístico de São Joaquim (COMDESTUR) realizou sua eleição para definir a nova diretoria que irá liderar os esforços para impulsionar o turismo e o desenvolvimento socioeconômico do município. A eleição aconteceu na Secretaria de Turismo de São Joaquim, com a presença de membros e novos integrantes do conselho.

Após a votação, a nova diretoria do COMDESTUR foi oficialmente anunciada: Mycchel Legnaghi assumirá a presidência, Fabiane Nunes Silveira ocupará o cargo de vice-presidente, Jaqueline Rosa atuará como 1ª secretária, e Adriana Schlichting de Martin assumirá a posição de 2ª secretária.

O COMDESTUR é composto por membros do executivo e legislativo local, sociedade civil organizada, entidades, bem como membros da comunidade e entusiastas do turismo, todos unidos em um esforço conjunto para promover melhorias no município de São Joaquim, especialmente no setor do turismo, que desempenha um papel crucial na economia local.

O novo presidente, Mycchel Legnaghi, expressou sua gratidão pela oportunidade e a confiança depositada nele e na nova diretoria. Em suas palavras, “Agradeço a todos pela confiança depositada e vamos continuar os trabalhos de evolução do Turismo de São Joaquim através da COMDESTUR. Agradecer ao CAU por ter dado os moldes para o desenvolvimento desse importante Conselho. Agora é a hora de mostrar quem realmente somos, de onde viemos e para onde vamos.”

A eleição da nova diretoria marca um novo capítulo na busca por um desenvolvimento socioeconômico e turístico mais robusto para São Joaquim. Espera-se que a liderança do COMDESTUR trabalhe em estreita colaboração com todas as partes interessadas para alcançar seus objetivos e promover o crescimento sustentável do turismo na região, beneficiando assim toda a comunidade local.