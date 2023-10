Chegou de Fusca! Kledir de Souza é o “Ganhador de 50 mil” das Lojas Quero-Quero em São Joaquim

Um dia comum na vida de Kledir de Souza e sua esposa se transformou em um extraordinário momento surpresa, quando eles rodaram mais de 50 quilômetros desde a localidade de São João do Pelotas até o centro de São Joaquim, sob o pretexto de assinar documentos para um empréstimo para o seu irmão. O que Kledir não sabia é que ele estava prestes a se tornar o grande vencedor da maior promoção já lançada pelas Lojas Quero-Quero em parceria com o Cartão Elo no Brasil neste ano.

A jornada de Kledir e sua esposa a bordo de um modesto fusquinha os levou até a Loja Quero-Quero de São Joaquim, onde uma recepção extraordinária aguardava por eles. Assim que colocaram os pés dentro da loja, Kledir foi surpreendido com a notícia de que ele havia ganhado um prêmio incrível de 50 mil reais em compras.

A diretoria das Lojas Quero-Quero de Porto Alegre e São Joaquim receberam Kledir com muito entusiasmo e alto astral, transformando a loja em um verdadeiro palco. Buzinas, confetes e uma sessão de fotos foram apenas algumas das surpresas que esperavam por ele. Kledir teve até mesmo a oportunidade de liderar uma carreata pelo centro e bairros da cidade, acompanhado pela equipe das Lojas Quero-Quero.

A Loja Quero-Quero de São Joaquim, situada em Santa Catarina, foi a grande contemplada na promoção do Cartão Passa Passa das Lojas Quero-Quero. Esta promoção, que atraiu participantes de mais de 500 lojas em toda a região sul do Brasil, além dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, escolheu São Joaquim como o local da sorte para conceder o prêmio cobiçado.

Kledir de Souza agora tem a oportunidade de utilizar seu prêmio de 50 mil reais em compras nas Lojas Quero-Quero para tornar seus sonhos realidade. A emocionante surpresa e a comemoração festiva são lembranças que ele e sua esposa levarão consigo para sempre, tornando este dia um capítulo inesquecível em suas vidas. A história de Kledir de Souza é um lembrete de que boas surpresas podem acontecer quando menos se espera.

