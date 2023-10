Confira as dicas da Celesc para evitar tragédias durante intempéries do tempo

Alerta de chuva intensa no estado e com isso as equipes da CELESC estão nas ruas para reestabelecer a energia elétrica.

As chuvas que castigam Santa Catarina devem seguir intensas nos próximos dias. Por isso a Celesc está atuando em todas as regiões para manter a rede elétrica em funcionamento e reforça dicas de segurança para evitar tragédias durante as tempestades.

Confira as dicas:

– Durante ventanias e temporais, evite ficar próximo a postes de energia elétrica e árvores. Assim você evita choques, que podem acontecer por descargas atmosféricas;

‼️Mantenha-se seguro e siga as orientações para evitar acidentes.