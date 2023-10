Após laudo de Geólogo, Defesa Civil Interdita por tempo indeterminado a rodovia SC-114

A Defesa Civil estadual emitiu uma informação técnica após o pedido da coordenação da Defesa Civil Municipal, alertando para o risco iminente na rodovia SC-114, quilômetro 297,7, na região de São Joaquim, Santa Catarina. Essa medida foi tomada em resposta às intensas chuvas que atingiram o estado recentemente, causando rachaduras e adensamento no trecho em questão.



O documento oficial, identificado como Informação Técnica nº 062/DIGR/2023, traz a assinatura do geólogo Matheus Klein Flach. Nele, Matheus detalha a necessidade urgente de interdição da rodovia, visando à segurança dos transeuntes. Ele ressalta que, devido às evidentes feições de instabilidade na área, medidas estruturantes devem ser adotadas antes da reabertura da rodovia. Além disso, destaca a importância de um monitoramento contínuo para avaliar possíveis novas movimentações no local.

Ao receber o laudo técnico, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Cesário Flores, enfatizou que o município seguirá as recomendações do geólogo e manterá a rodovia fechada, em conjunto com as autoridades estaduais. “Os nossos engenheiros fizeram todo um levantamento aqui com fotos detalhadas e um relatório do que estava acontecendo no local. Agora, a Defesa Civil acabou de nos enviar o laudo, recomendando a interdição imediata da rodovia, inclusive para pedestres. Nossa prioridade é preservar vidas e evitar riscos para a população”, explicou Cesário Flores.

A interdição da rodovia SC-114 é uma medida de segurança crucial, visando a proteção dos motoristas, pedestres e comunidades vizinhas. As autoridades competentes estarão trabalhando de forma conjunta para garantir que as medidas necessárias sejam implementadas antes que a rodovia seja reaberta ao tráfego. A população local deve seguir as orientações das autoridades e evitar a área interditada até que a situação seja considerada segura. A Defesa Civil continuará monitorando de perto a situação e fornecendo atualizações à medida que novas informações estiverem disponíveis.



Veja o laudo abaixo:

Trata-se de uma manifestação técnica acerca da solicitação da Prefeitura Municipal de São Joaquim, com objeto “Identificação de Risco na área presente na rodovia SC-114 km 297,7” para complementar o Laudo de Constatação emitido pela municipalidade.

Considerando o supracitado laudo técnico municipal (fls. 02 a 08 do presente processo), constatou-se rupturas e trincas que caracterizam o deslocamento do maciço do solo, além de feições como fissura no asfalto podendo tal movimentação atingir transeuntes da rodovia e áreas próximas.

Segundo dados de precipitação acumulados pela Defesa Civil de Santa Catarina e Epagri/Ciram nas últimas 72 horas, o município de São Joaquim obteve cerca de 200 mm de chuva, dessa forma os solos já se apresentam bem encharcados, auxiliando na fragilização do solo e iniciando a movimentação.

Os modelos meteorológicos indicam chuvas persistentes entre os próximos dias o que caracteriza a área como MUITO ALTO risco para novos eventos de movimentação no solo colocando em risco quem possa trafegar pela área.

A área analisada pelo município com auxílio da Coordenadoria Regional de Defesa Civil de Lages mostra que no ponto crítico (Coordenadas: 28°14’38.63″S / 49°58’6.92″O) há necessidade de restabelecimento e sugere-se o envio à Secretaria de Estado da Infraestrutura por se tratar de uma rodovia estadual. Dessa forma, a fim de auxiliar a municipalidade na tomada de decisões acerca das condições de estabilidade da região e assim, diminuir o risco aos transeuntes do local, é imprescindível, devido às feições de instabilidade, a interdição rodovia até que medidas estruturantes sejam tomadas o que reforça a necessidade de que seja realizado monitoramento no local para avaliação de possíveis novas movimentações

Então é dessa forma que nós vamos trabalhar, seguindo a orientação e a determinação da Defesa Civil. A Defesa Civil não pôde estar presente, fez esse pré -laudo com esse relatório aqui, mas assim que o tempo melhorar e os técnicos da Defesa Civil, geólogo, vão estar no município e confirmar isso que foi passado para nós na tarde de hoje.