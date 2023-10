Rodovia comeca a ceder e bloqueia totalmente o caminho entre Sao Joaquim e Lages

O que era apenas uma rachadura se transformou em um deslizamento e o asfalto começou a ceder Da manhã deste último domingo 8 de Outubro na SC-114, nontrexho conhecido co.o Serrinha, proximo ás vinicolas de São Joaquim.

A Rodovia segue bloqueada totalmente e Defesa Civil aguarda os laudos de um geólogo e de engenheiros para resolver o que sera feito no lugar.

Com a previsão de mais chuvas, não há datas nem previsâo de que quando a pista possa ser liberada. As autoridades municipais estudam agora uma rota alternativa no interior como desvio.

Existe o risco eminente de que os asfalto e a encosta toda possa desmoronar.