SERRA DO RIO DO RASTRO/ REAL SITUAÇÃO

Devido às fortes chuvas que estão assolando o Estado de Santa Catarina, e devido as quedas de barreiras que ocorreram na Serra do Rio do Rastro, estas prejudicaram a sua trafegabilidade.

Na manhã desta segunda-feira (09) estiveram no local os Engenheiros da SIE juntamente com a Policia Militar Rodoviária para analize, e devido a periculosidade no local onde desceu a barreira, o trânsito na Serra do Rio do Rastro FICARÁ INTERDITADO.

A equipe de manutenção esta mobilizada no local para a desobstrução do material, mas não se tem ainda uma previsão de liberaração do trânsito

.

Fonte: 21° grupo da PMRv de Bom Jardim da Serra-SC