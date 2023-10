SC-110 entre Urubici e São Joaquim é interditada novamente após evolução de trincas

12 de outubro de 2023

A SC-110, no quilômetro 381, entre Urubici e São Joaquim, foi interditada novamente na noite desta quinta-feira (12). A decisão foi tomada após avaliação técnica realizada pela Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina (SIE).

A rodovia foi interditada pela primeira vez no domingo (9), após fortes chuvas na região causarem rachaduras e riscos de desmoronamentos. Na segunda-feira (10), um desvio foi construído ao lado da rodovia, permitindo a passagem de veículos na região próxima ao Avencal.

No entanto, novas avaliações realizadas nesta quinta-feira constataram que as trincas e rachaduras na pista evoluíram. Por isso, a SIE decidiu interditar novamente a rodovia.

A interdição da SC-110 entre Urubici e São Joaquim deve durar até o próximo parecer técnico, que será realizado nesta sexta-feira (13). Nesse parecer, serão definidas as diretrizes do que fazer em relação à rodovia.

Alternativa de acesso

Com a interdição da SC-110 em Urubici e também da SC-390 em Bom Jardim da Serra a única saída para São Joaquim é via Lages pela SC-114. No entanto, o trecho da SC-114 na região da Serrinha, em São Joaquim, está em meia pista, com o modelo de siga e pare.